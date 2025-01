Katalin hercegné megható módon tisztelgett Diana előtt

Katalin hercegné múlt héten jelent meg először a nyilvánosság előtt 2025-ben, amikor meglepetésszerű látogatást tett a Royal Marsden Kórházban. A hercegnét tavaly ebben a kórházban kezelték, ezúttal viszont azért látogatott ide, hogy beszélgessen a betegekkel és az ápolónőkkel. A walesi hercegné egy bordó szettet viselt. Egy egyszerű Kiltane garbót párosított egy hozzá illő Edeline Lee szoknyával. Az összeállítást egy barna, kockás Blaze Milano kabáttal egészítette ki, valamint több gondosan megválasztott kiegészítővel, köztük egy Asprey táskával és egy pár fülbevalóval, amely utalás volt néhai anyósára, Diana hercegnére, aki szintén hordta ezt a különleges darabot.

Katalin hercegné megható módon, egy pár Cartier fülbevalóval tisztelgett Diana előtt.

Forrás: Getty Images/The Princess Of Wales Visits The Royal Marsden Hospital

Katalin hercegné tisztelgett Diana emléke előtt

A People magazin szerint a 43 éves Katalin hercegné fülbevalói valószínűleg Cartier híres Trinity karikafülbevalói voltak, amelyek három, 18 karátos rózsa-, sárga- és fehéraranyból készült, csavart karikából állnak. A Trinity kollekció, amely nemrég ünnepelte 100. évfordulóját, Diana hercegné ékszergyűjteményének is meghatározó darabja volt. Diana gyakran viselte a sorozat gyűrűjét is a kisujján, mint ahogy azt Grace Kelly is tette.

Nem ez az első alkalom, hogy a hercegné a Cartier egyik ékszerét viseli. 2017 márciusában Katalin hercegné, akkor még Cambridge hercegnéje, egy visszafogott nyakláncot viselt a Trinity kollekcióból egy Párizsban rendezett királyi eseményen.

Öt évvel korábban, 2012-ben egy elegánsabb, gyémántokkal díszített, hosszú aranyláncot viselt az Olimpia kiállítás látogatásakor a brit Nemzeti Portrégalériában. Katalin hercegné a hozzá illő fülbevalót 2014-ben viselte a Kensington-palotában tartott banketten, amelyet a SportsAid 40. évfordulójának tiszteletére rendeztek.

Diana szintén nagyon kedvelte a márkát

Diana hercegné szintén imádta a Cartier márka darabjait, és a már említett fülbevaló és gyűrű mellett gyakran kapták lencsevégre Cartier órában.

Katalin hercegnéről a kórház dolgozói elmondták, hogy rendkívül kedvesen és figyelmesen beszélt a többi beteggel, miközben fogta a kezüket, vagy egyéb gesztussal fejezte ki érdeklődését. Diana szintén híres volt empatikus, emberközpontú hozzáállásáról, valamint szintén a Royal Marsden Kórházba járt meglátogatni a betegeket és gyengélkedőket.