Híres asszonyok bosszúruhái, amelyekkel bevonultak a történelembe: Diana is viselt ilyet

Diana hercegné kreációjának megálmodója, Christina Stambolian eredetileg nem erre az alkalomra tervezte meg a lélegzetelállító darabot a hercegnő számára. De Diana túl rizikósnak találta a szabását, ami több ponton is megszegte volna a protokollt, így végül nem merte bevállalni, hogy felvegye. Ám 1994-ben pont a provokatív stílusa és a merész fazonja miatt esett erre a darabra a választása. Eleinte senki sem értette, hogy Diana hercegnő miért vállalta be ezt a kihívó ruhát, azonban hamar kiderült, hogy mit szeretett volna üzenni vele, kiknek és miért. Mert ahogy a mondás tarja: a pokol haragja semmiség egy megbántott nő dühéhez képest...

Diana hercegné az ikonikus ruhát gyöngynyaklánccal, fekete magas sarkúval és vörös körmökkel viselte

Forrás: Getty Images/Diana At Serpentine

Diana hercegné bosszúruhája

A „szívek hercegnője” júliusban töltötte volna be a 63. életévét. Diana hercegné divatérzéke legendás volt. Ikonikus összeállításai máig hatással vannak a nőkre, rengeteg darabja örökre bevonult a divattörténelembe, többek között az a bizonyos fekete ruha, amit az 1994-es Vanity Fair partin viselt. A kis fekete lassan három éve lapult a walesi hercegné gardróbjában, de amikor végre alkalmat talált rá, hogy felvegye, a szett örökre bevonult a divattörténetbe, mint a "bosszúruha". A ruha viselésével Károlynak szeretett volna visszavágni, ugyanis éppen az eseménnyel egy időben debütált az a dokumentumfilm a televízióban, amelyben a trónörökös felfedte botrányos viszonyát Kamillával. 1994 nyarán a brit ITV csatorna levetített egy dokumentumfilmet Charles: The Private Man, the Public Role (Károly: A magánember, a közszereplő) címmel, amelyben az akkor még walesi hercegi rangban lévő III. Károly a műsort vezető Jonathan Dimblebynek bevallotta, hogy hűtlen volt feleségéhez, Diana hercegnéhez, miután házasságuk (ahogy a herceg akkor fogalmazott) „menthetetlenül megromlott”. Diana számítása bejött, aznap este – és még évekig - mindenki róla és a görög tervező darabjáról beszélt. De nem a hercegné volt az egyetlen, aki bosszúruhát viselt...

Jennifer Lopez

Miután hirtelen felbontották eljegyzésüket Ben Affleck-kel, Jennifer Lopez egy őrülten dögös, tetőtől-talpig kivágott Tamara Ralph ruhában jelent meg Ben Affleck a Megállíthatatlan című filmje premierjén a 2024-es Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF). Az 55 éves énekesnő ezzel belépett a legikonikusabb bosszúruhák táborába. A DailyMail szerint JLo fehérnemű nélkül viselte ezt a látványos ruhát, amit nehéz volt nem észrevenni a vörös szőnyegen.