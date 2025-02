Diana forog a sírjában Harry herceg életmódja láttán - állítja az egykori komornyikja

Diana hercegné korábbi komornyikja, Paul Burrell Harryről fejtette ki a véleményét. Bár egykor nagyon jóban voltak, most lesújtó véleménye van a sussexi hercegről. Burrell úgy véli, Diana nagyon szomorú lenne, ha látná, hogy Harry herceg és Meghan Markle milyen életet él.

Diana nem helyeselné Harry életstílusát

Diana nem ezt az utat szánta Harry hercegnek

Paul Burrell a Mirrornak beszélt arról, hogy szomorú azt látnia, ahogy Harry él, és biztos benne, hogy Diana is az lenne. Hozzátette, egyetért azokkal, akik azt állítják, Meghan Markle van rossz hatással a hercegre. „Harry és Meghan a kiváltságosak életét élik Amerikában. Harry gyakorlatilag mindig is az elithez tartozott, Meghan pedig már a családba való beházasodása előtt is erre vágyott, most azonban közösen élvezik ezt az életmódot. Mindig visszakanyarodok ahhoz a tényhez, hogy Harrynek az édesanyja már nagyon régen megtanította, hogy a kiváltságos életnek az ára a köz szolgálata. Úgy tűnik, hogy Harry elfelejtette Diana hercegné legfontosabb tanítását, mert most egy hollywoodi celeb életstílusát éli, ami nagyon távol áll a királyi család nívójától, ahol először felelsz a közjóért és csak utána élvezed az ezzel az élettel járó kiváltságokat” - fogalmazott Burrell, aki úgy véli a Vanity Fair Meghan-kritikája biztos nem kitaláció, ugyanis, ha sokan állítjék ugyanazt, csak lehet benne valami.



Egykori kollégái tálaltak ki Meghan Markle-ról

Egy, a Vanity Fairnek nyilatkozó forrás szerint Meghan Markle mindig is manipulatív volt a munkakapcsolataiban, az pedig, aki a hercegnével a Spotify-podcastján dolgozott, egyenesen azt mondta az együttműködésükről, hogy „igazán szörnyű és fájdalmas” élmény volt. „Meghan az elején kedves és bátorító volt” – emlékezett vissza, de később „hűvösen viselkedett és és távoltartó lett azokkal szemben, akiket éppen hibáztatott a problémákért, igazi érdekemeber” - tette hozzá.