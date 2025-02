Sabrina Carpenter a Grammy-gála színpadán vetkőzött - VIDEÓ

Sabrina Carpenter olyan toplistás zenéket adott ki 2024-ben, mint az Espresso vagy a Please, please, please, emellett számos fellépésén hökkentette meg a koncertre érkezőket izgalmas szettekkel vagy éppen a szövegei spontán átköltésével. Az énekesnő a 67. Grammy-gálán összesen 6 jelölést kapott. A Grammy-gála azonban nemcsak a díjátadóról szól, hanem a műsorról és a fellépésekről is. Sabrina Carpenter ezúttal sem okozott csalódást. Amikor a színpadra állt, hogy elénekelje Espresso című számát, egyből le is vetkőzött, hogy valami sokkal izgalmasabba táncolhassa végig dalát.

Sabrina Carpenter többször is ruhát cserélt a Grammy-gála színpadán.

Forrás: Billboard via Getty Images/67th GRAMMY Awards - Show

Sabrina Carpenter a Grammy-gála színpadán cserélt szettet

Az énekesnő gyerekkora óta erre a performanszra készülhetett, olyan profi volt a színpadon. Amúgy is tudtuk, hogy az énekesnő számára nem új a színpadi környezet, de arra nem számítottunk, hogy cuki fekete szmokingját egy Dolce and Gabbana fűzős bodyra cseréli, és gyémántok tömkelegével egészíti ki, ráadásul a színpad kellős közepén.

Tele bakikkal

Sokan találgatták, hogy vajon Sabrina Carpenter előadása direkt vagy véletlenül volt tele bakikkal?

Ragyogó, csillogó revütáncos-szerelésben lépett színpadra, de azonnal lemaradt a reflektorfényről. Majd elejtette a botot, amellyel táncolnia kellett volna. És amikor leereszkedett egy grandiózus, gyöngyházfényű lépcsősoron, hirtelen eltűnt egy csapóajtón keresztül. Szerencsére ez mind csak egy humoros trükk volt! Az énekesnő vidáman visszaugrott a színpadra, hogy előadja az Espresso zenekari változatát. Ezután egy kristályokkal díszített, kék Dolce and Gabbana bodyba bújt, és zökkenőmentesen folytatta a Please, Please, Please című dalával. Egészen addig, amíg a díszlet össze nem omlott körülötte. A nevetése elárulta, hogy mindent pontosan így tervezett az előadáshoz.

Sabrina Carpenter első színpadi szettje fekete volt.

Forrás: FilmMagic/67th GRAMMY Awards - Show

Összesen 4 ruhát viselt

Az énekesnő kettő színpadi szettje mellett még két ruhát viselt a Grammy-gála során. A vörös szőnyegen egy babakék, a hátán mélyen kivágott ruha volt rajta tollakkal díszítve, ami Hamupipőke báli ruháját idézte meg. A gálán már egy arany ruhában tündökölt, ebben is vette át díjait. Mindkét ruháját méregdrága gyémántokkal egészítette ki. Az ékszerek és a csillogás az énekesnő színpadi előadásából sem hiányzott, ráadásul a babakék is visszatérő szín volt a ruhatárában az este során.