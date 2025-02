Rongybabák és buborékszoknyák: ezeket a fucsaságokat láttuk a kifutón Párizsban

Az haute couture az egyediségről szól, amely gyakran inkább a művészet ruhákban való megtestesítése, mint hordhatóság. Vannak tervezők, akik csak és kizárólag haut couture ruhákat terveznek, hiszen rengeteg kézimunka, tehetség és idő kerül egy-egy báli ruhába, ami a kifutóról a vörös szőnyegre vagy valamelyik esküvőre kerül. Látványból nem hiány volt a január végén, a Párizsban tartott haute coutue divathéten, pont ezért összeszedtük azokat a ruhákat, amelyek már túlmutatnak a hordhatóság határain.

Ezek voltak az haute couture divathét legérdekesebb ruhái

Amíg Giambattista Valii vagy Zuhair Murad ikonikus, egyedi és igazi báli ruhákat alkottak, a Valentino vagy a Germanie kifutóján inkább művészetet, drámát, színházat láttunk, ruhákba és kiegészítőkbe öntve. Voltak tervezők, akik a hordhatóságot és a művészetet elegáns módon vegyítették, és ruháik a művészet és az öltözködés figyelembevételével készültek el, tökéletes harmóniát alkotva. Voltak olyanok, ahol a drámai vagy épp gótikus smink és haj vitte a prímet.

A Valentino óriás ruhái

A Valentino 2025-ös tavaszi/nyári couture bemutatója a kézművesség mesterműve volt. Az első rendkívüli darab elkészítése 1 300 órát vett igénybe az ateliér számára, és a bemutatón összesen 40 hasonlóan bonyolult, hímzésekkel és díszítésekkel gazdagon ellátott kreáció szerepelt. A bemutatott ruhák igazi színházi drámaiságot hoztak magukkal.

Marc Jacobs papírbabái

A való világ trendjeinek szürreális változatai jelentek meg a Marc Jacobs kifutón, amit a tervező nem Párizsban, hanem New Yorkban mutatott be. A pufiruhák, hatalmas vállakkal elkészített pulóverek és magas derekú tökéletesre szabott nadrágok babákat idéztek meg, amihez a smink és a kiegészítőnek használt piros pontok hozzáadtak. A cipőkről nem is beszélve. Marc Jacobs megalkotta saját játékországát.

Az egész Germanier kollekció

Kevin Germnaier 100 táncos ruháját készítette el a párizsi Olimpia záróünnepségére, amivel világhírnévre tett szert. Az haute couture divathéten bemutatott kollekciója pedig pont olyan futurisztikus volt, mint azt korábban láthattuk tőle. A gyöngyök, színek és egyéb dekorációk sokasága vonult fel a kifutón, amelyek mind régi anyagok újrahasznosításából készültek.