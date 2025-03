Minden sztár ezeket a farmereket viseli - Szerezd be te is a legmenőbb darabokat

A hírességekhez fordulni inspirációért nem új dolog, hiszen stílusuk, sminkjük, frizurájuk is lehet olyan, hogy azt mondjuk, ha ő megcsinálta, akkor mi is. Divatot és stílust tekintve számos olyan színész, énekes és közéleti személy van, akik megjelenése mindig tökéletes, és szívesen inspirálódunk egy-egy szettjükből. Ezúttal a hírességek farmer ruhakombinációit vettük szemügyre, és összegyűjtöttük azokat a farmereket, amelyeket Meghan Markle, Demi Moore vagy éppen Brooke Shield állandóan visel. Ha nem találtad meg a tökéletes farmert, akkor mutatjuk a sztárok körében 4 legnépszerűbb stílust.

Kendall Jenner gardróbjában számos egyenes szárú farmer található. Ez az egyik legnépszerűbb fazon a sztárok körében.

Forrás: GC Images

Ezt a 4 farmert viselik leggyakrabban a hírességek

Akár a bővebb, széles szárú nadrágokat szereted, akár a cropped fazonú farmerek a kedvenceid, mutatunk pár izgalmas darabot.

Trapézfarmer

A trapézfarmer most tényleg mindenhol ott van Hollywoodban. Nagyon jól nyújtja a lábat, és kihangsúlyozza a sziluettedet, ha magas derekú fazont választasz. Valószínűleg ez az oka annak, hogy Reese Witherspoon többször is ezt a stílust viseli. Meghan Markle trapézfarmerja is sok figyelmet kapott nemrég flare farmert, de Amal Clooney-t is gyakran látjuk ebben a fazonban.

Meghan Markle

Forrás: Samir Hussein/WireImage

Bő szárú rövid farmer

Vannak hírességek, akik nem követik úgy a trendeket, mint mindenki más. Amíg jelenleg a bő szárú vagy pont a nagyon szűk szárú farmerek hódítanak, többen a mom jeans vagy az egyszerű, bővebb szárú, de bokáig érő fazonokra szavaznak. Gigi Hadid és Katie Holmes is kedvelői a bő szárú, bokáig érő fazonoknak.

Katie Holmes

Forrás: WireImage

Harangszárú farmer

A harangszárú farmer a derékon szűk, utána egyre bővül. Ez a fazon jelenleg nagyon népszerű, így könnyűen beszerezheted. Brooke Shields a sötétkék harangszárú farmerját egy utcai szett alapjaként viselte, fényes pufi kabáttal és klasszikus sportcipővel, míg Demi Moore szürke farmerja egy preppy stílust alkotott egy kereknyakú pulóverrel és csíkos, gombos inggel. A harangszárú farmer jól néz ki fehér pólóval és magas sarkúval is egy különleges eseményre.

Brook Shields

Forrás: GC Images

Egyenes szárú farmer

Úgy néz ki, hogy a sztárok körében az egyenes szárú farmer egy elengedhetetlen része a gardróbnak. Akár a magas derekú verziót választod, akár a klasszikus szabásút, egy örök darabot viselsz. Kendall Jenner például többféle színű és fazonú egyenes szárú farmert tart a gardróbjában, de Zendayát is kapták már lencsevégre egyenes szárú farmerban, amit magas sarkú csizmával és blézerrel párosított.