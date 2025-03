Nem aprózzák el - Ez a királyi családtag 135 milliót költött el ruhákra

Kamilla királynéval kapcsolatban például arra kell ügyelniük az alkalmazottaknak, hogy mivel szeret dohányozni, minden helyiségben legyen cigaretta egy ezüsttartóban. Sőt, figyelniük kell, hogy a gyufásdoboz is kéznél legyen, csak is kizárólag függőleges helyzetben, és az egyik gyufaszálat félig ki kell húzniuk, hogy akkor is elérje a királyné, amikor épp sötét van a szobában, így nem kell villanyt kapcsolnia.