4 trend a londoni divathétről, amit még sokat fogunk emlegetni

Lezajlott a londoni divathét, ahol nagyon sok izgalmat láthattunk a 2025-ös őszi-téli szezonra vonatkozóan. London mindig is egy kulturális központ volt, ahol az elegáns élmény mellett abszolút megfér egy hangos és féktelen buli. A kifutót is pont ez jellemezte. A csodaszép, elegáns sziluettek mellett láttunk extravagáns rétegeket és izgalmas mintakombinációkat. Most azt a 4 trendet emeljük ki, amelyek többször is visszatértek, így garantáltan találkozunk majd még velük.

A csipke a londoni divathéten több kifutón is fókuszba került.

Forrás: Getty Images

A londoni divathét trendjei, amelyekkel még fogsz találkozni

Minden, ami csíkos

Ezt a trendet ne úgy értsd, hogy minden, ami csíkos menő lesz, hanem minden, ami csíkos kötelezően együtt viselendő. Most, hogy a csendes luxus trendfeledésbe merül, jöhet a minták reneszánsza. A szezon kedvence a csík lesz, amit többféle irányba és formába láthatsz majd ingeken, nadrágokon, kabátokon is. Viseld együtt a különböző csíkos darabjaid.

Csíkok a Mithridate kifutón

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

Rövid kétsoros kabátok

A klasszikus duplasoros kabát sziluettje továbbra is divatos. Amíg a New York-i divathéten inkább a földig érő kabátok voltak népszerűek, Londonban a rövidebb verziót preferálták a tervezők. Legyen az gyapjú vagy trenchcoat, a lényeg, hogy rövid legyen. Akár övvel is kiegészülhet az elegánsabb megjelenésért, és persze, mert szépen formálja az alakot.

Rövid kabát az SS Daley egyik modelljén.

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

Romantikus csipke

Még nem tértünk vissza teljesen ahhoz, hogy fehérneműnket külső rétegként viseljük, de a csipke izgalmas felhasználásának köszönhetően a fehérnemű stílusa újra megjelenik a mindennapi öltözködésben. A csipkés topok, csipkés ingek és csipkés szoknyák a következő szezon kedvencei lesznek.

Romantikus csipkés szett a Jawara Alleyne bemutatón.

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

Kesztyű

Nem egy kifutón láthattunk hosszú bőr vagy szaténselyem kesztyűket, amelyek nőiesebbé és sikkesebbé tettek minden megjelenést. Már tavaly is előkerült a bőrkesztyű, mint a legtrendibb kiegészítő, de nem megy sehova a következő szezonban sem, csak sokkal hosszabb lesz.