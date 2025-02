A New York-i divathét legelképesztőbb szettjei: a sztárok kitettek magukért

Véget ért a New York-i divathét, ahol láthattuk Tory Burch, Michael Kors vagy Marc Jacobs új kollekcióját is, de sok híresség volt ott Thom Browne drámai bemutatóján és Calvin Klein visszatérését jelző bemutatón is. Természetesen az első sorokban nemcsak influenszerek és divatbloggerek kaptak helyet, hanem a leghíresebb színésznők, énekesnők és modellek is. Mutatjuk a legjobb szetteket a hírességektől, amelyek gyakran többet mutatnak, mint látni szeretnénk.

Lu Yuxiao, SinJe Lee, Amanda Seyfried, Ciara és Martha Stewart a Tory Burch divatbemutatón a New York-i divathéten.

Forrás: Getty Images

A legjobban öltözött hírességek a New York-i divathéten

Kate Moss

A modell a Calvin Klein divathétre érkezett ebben a szatén slip dressben, amire fekete kabátot vett fel.

Kate Moss

Forrás: GC Images

Queen Latifah

A színésznő a Thom Browne kollekció bemutatójára érkezett ebben a szettben. Cipője kifejezetten népszerű volt, ugyanis a tervező legújabb kollekciójának egy darabja.

Queen Latifah

Forrás: GC Images

Suki Waterhouse

Az énekesnő talán többet mutatott, mint kellett volna ebben a nagyon rövid kezeslábasban a Michael Kors divatbemutatón, amihez bundát vett fel.

Suki Waterhouse

Forrás: GC Images

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger a Carolina Herrera bemutatóra érkezett ebben a sokat mutató szettben. A mélyen dekoltált felsőhöz az énekesnő egy, a maffiafeleség trendjébe tökéletesen illő szettet választott.

Nicole Scherzinger

Forrás: Getty Images

Amanda Seyfried

Különleges eleganciájával a színésznő lenyűgözött minket. A Tory Burch divatbemutatóra a színésznő egy fehér, strasszokkal díszített midi ruhában érkezett.

Amanda Seyfried

Forrás: GC Images

Emily Ratajkowski

A modell a Coach divatbemutatóra egy meglepően zárt szettet vett fel. Barna, hasított bőr trench kabátban és magas sarkú csizmával alkotott egy monokróm szettet, amihez fekete napszemüveget és fekete táskát viselt.