Íme 2025 legédesebb színe, amit mindenki imádni fog - Mézárnyalatok minden mennyiségben

A mézszín nemcsak a milánói divathéten robbantott nagyot, hanem már az Oscar-gálát is meghódította. A lágy, arany tónus elegánssá teszi bármelyik outfitet, ráadásul rengeteg színnel kombinálható.

Goldie Hawn egy gyönyörű mézszínű ruhában tündökölt az Oscaron.

Forrás: Getty Images

A mézszín édessége minden ruhát arannyá változtat

A mézszín valahol az arany és a lágy karamell között található, kissé a meleg nyári napok golden hourját idézi meg nekünk nyugtató melegségével. Ez a fajta szín nemcsak egy egyszerű sárgás szín, hanem egy szellemiség, ami természets elegánciát is sugároz. Éppen ezért nem csoda, hogy a divatheteket és az Oscar-gálát már meghódította. Ha még mindig nem jött meg a kedved, csak nézz rá Goldie Hawn gyönyörű mézes ruhájára az Oscar-gálán. A mézszín természetesen tökéletes választás lehet a mindennapokra is, mivel sokoldalú és majdnem mindennel jól párosítható.

Egy teljes méz szett a milánói divathétről, merész bőranyagok keverésével.

Forrás: Getty Images

Ne félj kombinálni!

Viseld bátran földszínekkel, mint a homok, bézs vagy olíva. De ha még mindig van benned bátorság, kombinálhatod királykékel, zsályazölddel vagy éppen feketével. Ezekkel a színekkel a méz nagyon izgalmas kontrasztot teremt. Egyszerre tehet sikkessé és elegánssá. És persze a legfontosabb tényező: a méz minden bőrtipusnak jól áll.

Így használd a kiegészítőkkel

Idén kétségtelenül mindenki szekrényében megjelenik majd egy-egy mézszínű darab. Viszont a kiegészítőkre is érdemes lesz odafigyelni. A jóidő beköszöntével különösen népszerűek lesznek a bőrcsizmák és a bőr kézitáskák is ebben a színben. Valamint az otthonunkban is jól mutathat egy-egy mézszínű függöny vagy akár egy párna.