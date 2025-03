Visszatérnek a szivarnadrágok! Íme 3 szett ezzel a trendi darabbal

Úgy tűnik, hogy más szabályok vonatkoznak a farmerekre és a többi nadrágra. Amíg a farmerek világában a bő szárú, trapéz vagy hordó alakú az éppen aktuális trend, a más anyagból készülő nadrágok világában a szűkebb fazonok térnek vissza. A 2025-ös tavaszi trendeket bemutató divatházak kifutóin egyre gyakrabban tűnt fel a szűkebb fazonú szivarnadrág, így bátran állítjuk, hogy a tavaszi divat egyik alapdarabja lesz, ami ezúttal talán több szezonra marad is.

A szivarnadrág megjelent a Boss 2025-ös tavaszi-nyári trendjeit bemutató kifutón is.

Forrás: Getty Images

A szivarnadrág nem hiányozhat a gardróbodból

Kortalan elegancia

A szivarnadrág anyagából és élére vasalt stílusából adódóan egy elegáns darabnak számít. Ha a hétköznapokba is szeretnél becsempészni egy kis eleganciát, akkor mutatjuk, hogyan viseld a szivarnadrágot. Akár munkába készülsz, akár egy születésnapra vagy hivatalos, ha nem szeretnél túl lazának tűnni a farmerban, akkor a szivarnadrágot viseld balerinacipővel és egy divatos felsővel. Összeállításunkban egy mellény kapott felsőszerepet, ami alá akár egy inget is vehetsz.

1. Egyenes szárú öltöny nadrág, ár: 13 595 Ft 2. Hasított bőr balerinacipő kontraszt hímzéssel, ár: 16.995 Ft 3. Kosztümmellény, ár: 9 995 Ft

Forrás: shop.mango.com, zara.com, www2.hm.com

Laza hétköznapok

Aki nem szereti a farmert vagy nem találja a számára tökéletes darabot, talán gyorsabban megbarátkozik egy szivarnadrággal, ami sneakerrel is könnyen viselhető. A szűk szabású nadrágok világában is rengeteg a szín, így a gardróbfrissítés során akár világoskéket vagy rózsaszínt is beszerezhetsz. Ebben a szettben a világoskék szivarnadrág mellé fekete sneakert adtunk és egy színes felsővel dobtuk fel.

1. Szivarnadrág, ár: 10 995 Ft 2. Sportcipő adidas, ár: 24 995 Ft 3. Levi's hosszú ujjú, ár: 11890 Ft

Forrás: mohito.com, ccc.eu, answear.hu

Esti kikapcsolódás

Az esti programokhoz ez az elegánsabb szett dukál. Ha nem szeretsz ruhát viselni, de szívesen tartanád meg a nőies stílust, akkor a szivarnadrágot viseld egy peplumfelsővel, ami kiemeli a derekad és még trendi is. Ehhez válassz egy szép szandált, és játssz a színekkel.