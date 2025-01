Egy pár új lábbeli akár az egész megjelenésünket is képes megváltoztatni. Az idei évben a számos kihagyhatatlan darab mellett végre főszerephez jutnak a csinos, lapos talpú női tavaszi cipők is. Ha még nem szereztél be egy új tavaszi darabot sem, épp itt az ideje!

A tavaszi cipők között idén egyszerre lesz jelen a kényelem és a stílus. 2025-ben ugyanis végre elfoglalhatják méltó helyüket a divat világában a lapos talpú változatok is, ugyanis eddig sosem látott elismerésben és rajongásban lesz részük az elkövetkező hónapokban, és ez nem véletlen: ezek a lapos talpú cipők egyszerre kényelmesek, elegánsak, nőiesek, szinte mindenhez remekül illenek és minden alkalomra hordhatod őket, így ideális választást jelentenek az átmeneti, tavaszi időszakra. Tavaszi cipők: 5 divat trend, aminek te sem tudsz majd ellenállni

Forrás: Shutterstock Tavaszi cipők bűvöletében: 5 lapos talpú szépség, ami szinte mindenhol ott lesz A lapos talpú cipők legnagyobb előnye a kényelem, hiszen a magas sarkúval ellentétben nem terhelik meg a lábat, így akár egész napos viseletre is ideálisak. Ezen kívül rengeteg különböző stílusban kaphatók, ami lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelő darabot. A lapos talpú tavaszi cipők könnyen kombinálhatók különböző ruhadarabokkal, legyen szó egy sportos stílusról, elegáns outfitről vagy éppen egy hétköznapi, laza megjelenésről. A tavaszi frissességet és kényelmet hozva, ezek a cipők nemcsak a divat világában, hanem a mindennapokban is alapdarabokká válnak az idei évben! 1. Balerina cipők – Az örök klasszikus A balerina cipők sosem mennek ki a divatból, és idén tavasszal ismét reneszánszukat élik. A kényelmes, egyszerű dizájn mellett a balerina cipők a könnyed, nőies megjelenést biztosítják. Legyen szó egy lenge tavaszi ruháról vagy egy sportosabb, farmer és póló kombinálásáról, a balerina cipők tökéletes választást jelentenek a hétköznapokban és a laza, elegáns megjelenéshez. Az idei év nagy sztárja amúgy a nagy visszatérő, a Mary Jane balerina cipő. Ár: 6.995 Ft

Forrás: H&M 2. Loafer cipők – A stílusos elegancia A loafer cipők továbbra is a tavaszi szezon egyik meghatározóbb darabjai lesznek. A sima, bőr loafer cipők könnyedén kombinálhatók elegánsabb szettekkel, de akár egy egyszerű farmerral és pólóval is csodásan mutatnak. A kényelmes, lapos talpú dizájn mellett a loafer cipők remekül kiegészítik a tavaszi munkahelyi összeállításokat, vagy épp feldobják az esti programokhoz választott outfitet.

Ár: 8.995 Ft

Forrás: ccc.eu/hu 3. Sportos slip-on cipők – A kényelem a mindennapokban A slip-on cipők, amelyek könnyen fel- és levehetők, idén tavasszal ismét a kényelmes és sportos viseletek főszereplőivé válnak. A minimalista dizájn és a könnyed viselet ideális választássá teszi őket a nagy tavaszi sétákhoz, városnézésekhez vagy akár a hétvégi szabadtéri programokhoz. A slip-on cipők színes változatai és dizájnjaik könnyen beilleszthetők a hétköznapi stílusba. Ár: 5.990 Ft

Forrás: cipofalva.hu 4. Espadrilles – Tavaszi frissesség és kényelem A szellős és kényelmes espadrilles tavasszal igazi kedvenccé lép elő. A könnyed, vászon anyagú lábbeli, juta talppal kombinálva, ideális választás az átmeneti tavaszi napokra. A kényelmes, lapos talpú espadrilles lábbelik tökéletesen passzolnak a tavaszi ruhákhoz, szoknyákhoz és még a klasszikus farmer összeállításokhoz is. A különböző színek és minták szabadon kombinálhatóak, így mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy kialakítsa egyedi stílusát. Ár: 4.495 Ft

Forrás: tchibo.hu 5. Tavaszi pántos cipellők – A szellős és stílusos megoldás A tavaszi szandálok és pántos körömcipők szintén megjelennek a 2025-ös szezonban, különösen az olyan modellek, amelyek kényelmes, lapos talppal rendelkeznek. A minimalista pántos szandálok könnyen kombinálhatók mindenféle ruhával, és közben bájos, friss és üde megjelenést biztosítanak, miközben kényelmesek és nőiesek. A különböző színek, minták és anyagok lehetővé teszik, hogy a szandálok bármilyen tavaszi szetthez tökéletesen illeszkedjenek. Ár: 8.499 Ft

Forrás: bonprix.hu