Ledobta ruháit Brooke Shields - Közel a hatvanhoz is igazi szexszimbólum

Fekete-fehér bikiniben mutatta meg máig varázslatos alakját Brooke Shields. A színésznő a róla készült képeket az Instagramján tette közzé.

Brooke Shields nemsokára betölti a 60. évét

Forrás: Getty Images North America

Brooke Shields alakjánál csak a haja pazarabb

A színésznő az általa viselt bikini márkáját népszerűsíti, amely újrahasznosítható anyagból készült. Hozzá aranymedálos nyakláncot és több réteg statement karkötőt visel. Brooke Shields haja még mindig elképesztően dús, amit hagyott vizesen megszáradni és sminket sem tett fel a fotózáshoz.

Brooke Shields nem öregedhet meg

A színésznő - aki A kék lagúna női főszereplőjeként lett világhírű - az elmúlt időszakban többször is megszólalt az öregedés témájában, és az év elején megjelentette memoárját Brooke Shields nem öregedhet meg (Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old) címmel. A január 14-én megjelent könyvben a sztár figyelemre méltóan őszinte, beszél a szextől az anyaságon át a teste feletti hatalom iránti jogos igényéig mindenről, ami ma tabutémának számít.