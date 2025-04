Diana hercegnő kedvenc kabátja az idei tavasz nagy slágere

Ha praktikus, mégis sikkes tavaszi kabátot keresel, ami még a legszeszélyesebb időjárásnak is ellenáll, ne görgess tovább! Idén tavasszal olyan kabát jön divatba, ami Diana hercegnő nagy kedvence volt. A nyolcvanas évek viaszkabátja újra diadalútra indul? Igen!

A tavaszi divat 2025-ös nagy visszatérője a viaszkabát, amit Diana hercegnő tett igazán sikkessé.

Forrás: Getty Images Europe

Miért alkották meg a viaszkabátot?

Eredetileg a szeszélyes tengeri időjárás elleni védekezés miatt találták ki a viaszolt kabátot. Noha először 1894-ben dobta őket hivatalosan piacra egy angol divatmárka, a viaszkabát története egészen a 15. századig visszanyúlik, amikor skót tengerészek halolajjal vonták be kabátjukat, hogy védekezzenek az eső ellen.

Mivel kényelmes, de praktikus darabokról van szó, hamar népszerű szabadidő kabátok lettek.

A brit királyi család tagjai is szívesen viselték vidéki tartózkodásaik alatt ezt az átmeneti kabátot, azonban Diana hercegnő volt az, aki bebizonyította, hogy lehet ezt elegánsan is viselni, de menye, a mindig stílusos Katalin hercegné is előszeretettel hordja.

Diana hercegnő kedvenc kabátja: amikor a szépség és praktikum találkozik

Mivel direkt a szélsőségesen változékony tengeri időjárás ellen fejlesztették ki, a kiszámíthatatlan tavaszi idő elleni védekezéshez is tökéletes a viaszkabát, mely éppoly tökéletesen véd a rideg szél, mint az eső ellen. Azonban nem lenne ilyen páratlan ruhadarab, ha nem lenne jól szabott és sikkes, ám a viaszolt tavaszi kabát ebben sem vall kudarcot.

Így viseld a sokoldalú viaszolt kabátot 2025 tavaszán!

Igazi jolly joker a viaszkabát, mivel sportos öltözéktől egészen az elegáns viseletekig bármihez passzol. Ráadásul 2025 tavaszi divatban a klasszikus sötétkék, illetve khaki tónusok mellett bordó, bézses, halványsárga, valamint bordó színek, illetve változatos szabások között válogathatunk, hogy alakunkhoz legjobban passzolót válasszuk.

Hétköznapokon farmerrel és vászoncipővel kombinálva kényelmes, mégis mutatós szettünk lehet.

Ha viszont elegáns szettünkbe kívánunk egy leheletnyi katonás vagányságot csempészni, akkor egy szoknyához, ruhához is felvehetjük, melyhez bokacsizma vagy loafer is tökéletesen passzol – minden csak a sziluetten múlik. Mindehhez pedig válasszunk mutatós ékszereket, fülbevalókat, hogy outfitünk igazán extra legyen.