5 minitáska, amit be kell szerezned a tavaszi szezonra

Hódít az orvosi táska, a pakolós táskák és minden, ami nagy és látványos a kiegészítők terén. Egy pakolós táska bármely high street üzletből talán jól hangzik, mert elfér benne a fél életed, de ha neked csak néhány egyszerű dologra van szükséged, akkor ideje átgondolni a trendeket. A minitáska egy klasszikus kiegészítő, ami mindig divatos lesz, még az óriástáskák trendjének világában is. Ezek a táskák megfelelő méretűek ahhoz, hogy elférjen benne a telefonod, pénztárcád, kulcsod és a rúzsod is. Könnyed kiegészítői a szettednek, és szinte nincs olyan alkalom, amire ne viselhetnéd.

Ez az a minitáska, amit nem kell túlpakolnod, de minden fontos dolgod elfér benne.

5 minitáska, amiket imádni fogsz

A táskákat úgy válogattuk össze, hogy különböző formájuknak köszönhetően látványos legyenek, és megtaláld a stílusodhoz legjobban illőt.

Hosszúkás válltáska

Az angolul „east-west bag” nevet viselő táska egy hosszúkás fazonú táska, aminek a pántja annyira hosszú, hogy a válladra tudod tenni. Nem túl nagy, de divatos. Elférnek benne a legfontosabb dolgaid, és minden szettedhez passzolni fog.

Hosszúkás válltáska, ár: 9 295 Ft

Keresztpántos táska

A keresztpántos táska jellemzője, hogy nemcsak egy rövid, hanem egy hosszú pántja is van, így keresztbe tudod akasztani, a kezeid felszabadítja, és mégis divatos. Ezek is pont akkorák, hogy elférjenek benne a legfontosabb dolgaid.

KONTRASZTOS FELÜL VARROTT KERESZTPÁNTOS TÁSKA, ár: 12.995 Ft

Tote bag kicsiben

A nagy pakolós táska kistestvére. Ugyanolyan kialakítása van, mint a kedvenc óriás táskádnak, de pántjai rövidebbek és az egész kisebb. Pont akkora, amennyi dolgot belepakolsz normális esetben. Általában egy hosszabb pánt is jár hozzá, így könnyen átalakíthatod keresztpántos táskává.

Tote bag with shoulder strap, ár: 8,995.00 Ft

Clutch

A clutch táska a gardrób alapdarabja, így ha eddig nem szerezted be, ennek eljött az ideje. A clutch táskának csak egy rövid pántja van, amit el is rejthetsz, ha stílusosabbnak érzed, hogy a kezedben fogod. Általában különleges alkalmakra szokták viselni, de manapság már minden nap is viselhető.

Hajtókás bőr táska, ár: 25 995 Ft

Kézitáska

A klasszikus darab, amit II.Erzsébet királynő kezében is sokat láttunk, de Meghan Markle és Katalin hercegné is mindig egy klasszikus kézi táskát választott, amikor publikusan jelent meg egy-egy eseményen. A klasszikus kézitáskának rövid pántja van, aminek segítségével könnyen a karodra akaszthatod a táskát.