Erőteljes üzenet áll Katalin hercegné piros ruhája mögött - Megfejtették a titkos jelenését

Katalin hercegné az utóbbi időszakban többször is viselt piros árnyalatú ruhákat, és egy királyi történész egy lehetséges indokot osztott meg a walesi hercegné döntése mögött. A People magazinnak adott interjújában, Amanda Foreman elmondta a lapnak, hogy a Walesi hercegnő merész vörös ruhája az idei Nemzetközösségi Napon egy üzenet volt a világ számára. Katalin hercegné azóta többször is megjelent vörös szettekben, amelyekkel mindig egy dolog a célja, hogy az állapotáról üzenjen.

Katalin hercegné az utóbbi időben sokszor viselt pirosat, aminek különleges jelentése van.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné állapotáról üzen a ruháival

„A piros szín rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen csak akkor viseljük az árnyalatot, amikor magabiztosnak érezzük magad. Katalin hercegné azt üzeni, hogy visszatért” - mondta Foreman.

Katalin március 10-én teljesen vörösben jelent meg férjével, Vilmos herceggel: egy vörös Catherine Walker ruhát, egy vörös Gina Foster kalapot, vörös Gianvito Rossi tűsarkú cipőt és egy vörös Miu Miu clutch-ot viselt.

Katalin hercegné és Vilmos herceg

Forrás: Samir Hussein/WireImage

Katalin hercegné a westminsteri apátságban tartott Nemzetközösségi Napi szertartáson korábban 2023-ban vett részt, miután 2024-ben kihagyta a királyi eseményt egészségügyi okok miatt.

„Katalin hercegné az eddigi legjobb formájában van, mióta újra vállalja a királyi feladatait” – mondta Ailsa Anderson, a késői II. Erzsébet királynő egykori sajtószóvivője a People-nek. „Lehet, hogy gondolt arra is, hol tartott tavaly ilyenkor, hol van most, és milyen utat járt be, és eszerint öltözködött.”

Pontosan egy évvel korábban, március 22-én Katalin hercegné bejelentette, hogy rákot diagnosztizáltak nála egy januári tervezett hasi műtétet követően. Katalin hercegné rákos diagnózisát állítólag február végén közölték vele privát módon, és távolléte a nyilvánosságtól számos összeesküvés-elmélet tárgyát képezte, mielőtt a hercegné végül tisztázta a helyzetet március 22-én, szándékosan úgy időzítve a bejelentését, hogy az egybeessen a három gyermekének az iskolai szünetével.

Katalin hercegné mellett a Nemzetközösségi Napi szertartáson, és valójában mindenben ott van férje, Vilmos herceg. Nélküle egyedül egy kórházi látogatásra ment el, abba a kórházba, ahol őt is kezelték. Katalin hercegné gyógyulása óta már többször jelent meg nyilvános eseményeken, és magabiztossága mindegyik királyi eseményen látszik.