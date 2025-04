Szexi felvételen mutatja meg tökéletes alakját az 57 éves Nicole Kidman - Videó

Nicole Kidman francia tengerparti videójáért odavannak a követői. Az Oscar-díjas színésznő megjelenése lenyűgözte a rajongókat, a világsztár pedig szemmel láthatóan jól érzi magát Franciaországban.

Nicole Kidman a mai napig bombázó

Forrás: WireImage

Nicole Kidman játékos eleganciája lenyűgözte a nézőket

Nicole Kidman hétfőn egy mélyen dekoltált, fekete bodyban jelent meg egy franciaországi tengerparti erkélyen, amelyről videót osztott meg Instagram-oldalán. A Babygirl színésznője a szettet fekete harisnyával és egy arany nyaklánccal egészítette ki. Az 57 éves Kidman hullámos szőke tincseit egy könnyű szellő fújta, ami még szexibbé tette a felvételt. A videó alá Kidman a következő üzenetet írta: „Szeretettel Franciaországból”, az aláfestő zene pedig Lorde új dala, a What Was That. A közösségi médiában gyorsan felkapták a felvételt, a kommentelők áradoztak Kidman megjelenéséről. Vanessa Hudgens színésznő például röviden így reagált: „Szeretlek”.