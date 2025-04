Nicole Kidman felismerhetetlen: új frizurája sokkolta a rajongóit

A Kilenc idegen (Nine Perfect Strangers) második évadának premierje előtt a Hulu nyilvánosságra hozta az első hivatalos képeket, amelyek nemcsak a sorozat új szereplőit mutatják be, hanem Nicole Kidman karakterének meglepő külső változását is.

Nicole Kidman feismerhetetlen ikonikus hosszú tincsei nélkül

Nicole Kidman ismét Mása Dmitricsenko karakterét alakítja

A május 21-i premier előtt a Hulu bemutatott egy sor hivatalos fotót a Kilenc idegen második évadából. A képeken többek között Nicole Kidman is szerepel, aki ismét Mása Dmitricsenko karakterét alakítja a sorozat folytatásában. Az új évad nemcsak a cselekmény, hanem Kidman megjelenése tekintetében is jelentős fordulatot ígér.

Nicole Kidman új frizurája a jeges szőke bob

A színésznő, akit korábban többnyire hosszú, hullámos, mézszőke hajjal láthattak a nézők, most teljesen új frizurával jelenik meg a sorozatban. A fotók tanúsága szerint elegáns jeges szőke frufrus parókát visel. A forgatáson készült képeken Nicole zöld kabátban és garbóban látható az osztrák Alpokban. A helyszínváltás a történetben is hangsúlyos szerepet kap: a második évad cselekménye ugyanis az Alpokban játszódik, ahol a karakterek egy újfajta wellness-elvonuláson vesznek részt. Amíg az első évad Liane Moriarty azonos című regényéből készült, a második második évadot már teljes egészében a forgatókönyvírók találták ki. Először nem is tervezte folytatást, de a hatalmas siker miatt 2024-től forgatják az új epizódokat.

Rajongói reakciók: a paróka a figyelem középpontjában

A közösségi média felületeken a rajongók azonnal reagáltak Nicole Kidman új megjelenésére. Az Instagramon megjelent képek alatt számos hozzászólás méltatta a színésznő átalakulását, különös tekintettel a parókára. „A paróka tökéletes” – írta az egyik kommentelő, míg egy másik hozzátette: „A legjobb női mellékszereplő Nicole Kidman parókája”