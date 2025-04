Nézz ki úgy, mint egy istennő: a testlánctrend, amitől mindenki téged néz majd

Ha még nem láttál testláncot, valószínűleg vagy a barlanglakók klubjának elnöke vagy, vagy sikerült kijátszanod a TikTok algoritmusát – ami nagyjából olyan bravúr, mint elkerülni a szúnyogokat a Balatonon. A testlánc, ez a finoman fémes kis semmiség, ami 2025-ben ismét berobbanni látszik. És ha hihetünk a TikToknak, akkor ez az a kiegészítő, amit muszáj beszerezned. Akkor is, ha nem vagy benne biztos, hová is kellene pontosan felvenni.

Az első napsugarakkal a testláncok is megjelentek.

Forrás: Getty Images

Fémes flört vagy bőrre tapadt kín? – Testláncok, a napsütéses idő legcsillogóbb kérdőjele

A testlánc nem új találmány – már az ókori Egyiptomban is viseltek valami hasonlót, persze akkor még nem #OOTD hashtaggel. Alapvetően egy lánc, amit nem a nyakadba, hanem a tested többi részére terveztek – a derékra, mellkasra, csípőre, esetenként bokára. Van, aki úgy néz ki benne, mint egy istennő a Met-gálán, más meg, mint aki véletlenül beleesett egy ékszerboltba.

Az utóbbi hónapokban a TikTokon egyre több videó jelent meg „How to style a body chain” címmel – és nem csak modellek vagy influenszerek mutatják be a testláncok viselésének módját, hanem mindenki, akinek van telefonja és minimális önbizalma. Egy különösen virális videóban például egy lány azt demonstrálja, hogyan lehet ugyanazt a láncot nyolcféleképpen viselni – aztán a kommentelők kérdőre vonják: „De mi van, ha eszel is benne?” Jó kérdés. Spoiler: semmi jó.

Bármelyik korosztálynak tökéletes kiegészítő lehet.

Forrás: Getty Images

A „hot girl summer” 2025-ös verziója: rozsdamentes acél

A testlánc újraéledése szorosan összefonódik a „clean girl aesthetic” ellentrendjével, ami most a TikTokon a „metallic baddie” néven fut. A letisztult frizura, nude smink, fehér trikó kombinációja helyett most jön a bronzosított dekoltázs, fémes szemhéj, és természetesen egy jó kis testlánc, ami úgy csillog, mintha a Duna-parton találták volna a naplementében.

Akár az egész ruhád stílusát megváltoztathatják a testláncok.

Forrás: Getty Images

Ki visel ilyet, és miért?

Nos, aki elég bátor. A testlánc ugyanis olyan divatkiegészítő, ami semmit sem takar, viszont mindent kiemel. Tökéletes strandra, fesztiválra, rooftopbulikra vagy bármilyen eseményre, ahol a dress code: „vedd fel a legvadabb ékszered”.