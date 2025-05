A 80-as évek divatja lesz az idei nyár legnagyobb trendje – Gondoltad volna?

A 80-as évek divatja sosem félt a túlzásoktól: harsány színek, merész szabásvonalak és a határok feszegetése jellemezte. Ebben a korszakban született meg a retro ruha új definíciója, amely idén is újraértelmeződik. A buborékszoknya, amelyet sokan hosszú évekig divatbakinak könyveltek el, most a legnagyobb divatházak kollekcióiban köszön vissza. Nem véletlen: különleges szabása, nőies vonalai és játékos megjelenése tökéletesen illeszkedik a 2025-ös tavaszi-nyári divattrendekhez.

A buborékszoknya visszatér a divatba a 80-as évek divatjából!

Forrás: Getty Images Europe

Miért pont most lett újra trendi a 80-as évek divatja?

A válasz egyszerű: a divat folyamatosan újrafogalmazza önmagát, és a vintage ruha most különösen nagy népszerűségnek örvend. Az elmúlt években újra divat lett a használt ruha vásárlása, az újrahasznosítás és ezek mind közrejátszanak a trendek diktálásában! A Z-generáció és a millenniumi nők is egyre szívesebben nyúlnak vissza az időben inspirációkért, így a 80-as évek kimeríthetetlen forrást jelentenek a kreativitásra vágyó divatrajongók számára. Ez a trend nem csak a vékony modellek kiváltsága. A buborékszoknya fazonja kiemeli a derekat és elrejti a csípő tájékát, így szinte minden alkaton jól mutat, pont ezért lett újra a nők kedvence.

Diana hercegnő, a 80-as évek divatikonja buborékszoknyában

Forrás: Getty Image

A buborékszoknya nemcsak elegáns és különleges, de hihetetlenül sokoldalú is. Lehet bohókás hétköznapi viselet, de akár egy elegáns esemény főszereplője is, csak a kiegészítőkön és a stylingon múlik, hogyan alakítjuk. Egy egyszerű fehér pólóval és sportcipővel laza, fiatalos megjelenést biztosít, míg egy testhez simuló bodyval és magas sarkúval akár egy koktélpartira is tökéletes választás. A buborékszoknya azt a minimalista de extra fűszert adhatja a basic outfitednek, amitől igazi fashionista leszel!

A buborékszoknya a 80-as évek divatja, de még soha nem volt ennyire trendi! Forrás: Getty Images Europe

Ne hagyd ki a szezon legnagyobb meglepetését, a 80-as évek egyik legkülönlegesebb darabja most új értelmet nyer! Lapozz vissza a régi fotóalbumokban, vagy újíts be egyet! Mert ez a retró ruhadarab még sosem volt ennyire modern és nőies.