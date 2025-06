Nincs visszaút: Brooklyn Beckham újra vérig sértette az édesapját

A hétvégi Trooping the Colour után hivatalossá vált, hogy Károly király lovaggá ütötte David Beckhamet. Az uralkodó a születésnapi rendezvény után nyilvánosságra hozta a lovagi rangra emelt alattvalók listáját, és a névsorban ott szerepelt már a Manchester United legendájának neve is. Ezzel egy 12 éves álma vált valóra Davidnek, aki 2013 óta küzdött azért, hogy egyszer maga a király tüntesse ki őt. A sportoló nem csak a teljesítményével, hanem a közösségért tett szolgálataival érdemelte ki a legrangosabb elismerést. A kitüntetés hatalmas boldogságot és örömöt okozott a Beckham családnak, azonban volt egy családtag, aki szándékosan nem reagált a hírre és nem is kommentálta a történteket. Brooklyn Beckham a hallgatásával egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: nem érdekli már, hogy mi történik az apjával, ő már nem kötődik semmilyen szinten a családjához.

A Beckham családi viszály folytatódik: Brooklyn Beckham volt az egyetlen, aki nem gratulált az apja kitüntetéséhez

Forrás: WireImage

A Mirror számolt be róla, hogy David és Victoria Beckham kisebbik fiai Cruz és Romeo is büszkén osztotta meg a közösségi médiában, hogy az édesapjuk lovagi rangot kapott a királytól.

Mérhetetlenül büszke vagyok rád!

- írta Romeo Beckham az Instagram-fotójára, amelyen az apjával látható fehér ingben. Őt követte a testvére Cruz is, aki egy David Beckham képet posztolt a 24 óráig elérhető sztorijában és azt kommentálta a fotóhoz, hogy „Büszke vagyok rád édesapám, szeretlek”, majd viccesen hozzátette - „Szép gyűrűje van ennek a Sir David Beckhamnek!“

Minden Beckham fiú büszkén posztolt az apjáról, kivéve Brooklyn Beckham

Fotó: Instagram

Egyedül Brooklyn Beckham hagyta figyelmen kívül az apja sikerét

A Beckham fiúk közül egyedül Brooklyn nem kereste fel az apját, hogy gratuláljon neki, pedig ha a fél világ tisztában volt azzal, hogy David lovagi címet kapott, akkor a legidősebb fia is biztosan értesült róla. A család egyik közeli ismerőse szerint szándékosan nem foglalkozott Brooklyn a történtekkel és inkább egy chipses zacskóról osztott meg fotót az Instagram-oldalán, mint hogy elbüszkélkedjen az apja sikerével.

Brooklyn azt mondta a rokonainak, hogy nem akarja velük tartani a kapcsolatot. Nem válaszol a levelekre, üzenetekre és nem veszi fel a telefont, ha valamelyik családtagja keresi őt. Úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyj mindent, ami a szüleivel és a testvéreivel történik.

- árulta el a lap forrása.