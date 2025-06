Ezért éri meg nagymamákat követni az Instagramon – Biztos vagányabbak, mint bárki, akit ismersz

Ha eddig azt hitted, hogy az Instagram a huszonévesek játszótere, ideje új lencsén keresztül nézned a feeded! Egyre több bőven 50 felett járó nő hódít a közösségi médiában, akik nemcsak elképesztő stílusérzékükkel, hanem életigenlő, vagány kisugárzásukkal is milliókat inspirálnak nap mint nap. Ők azok a nagymamák, akiket nem lehet nem imádni, és akiket te is azonnal követni akarsz majd!

Nagymamák az Instagramon - stílus és divat

Forrás: Northfoto

Stílusos nagyik: bárkit kenterbe vernek!

1. Helen Van Winkle – @baddiewinkle

Helen nemcsak megtöri a korhatáros sztereotípiákat, hanem porig is rombolja őket. Több mint 3 millió követővel a háta mögött, neonszínekben, flitterekben és iróniában úszva hirdeti: bátran vállald önmagad, bármennyi idős is vagy! 90 felett is aktív, és konkrétan menőbb, mint a legtöbb sztárinfluenszer együttvéve.

2. Grece Ghanem – @greceghanem

Elegancia, letisztultság és egy kis francia sikk – mindez Grece védjegye. A montreali személyi edzőből lett divatikon nap min nap bebizonyítja, hogy a stílus tényleg kortalan. Ha szereted a letisztult outfiteket és inspirálna egy igazi stílus-díva, Grece a te nagyid!

3. Dorrie Jacobson – @seniorstylebible

Las Vegas-i glam és ex-Playboy-nyuszi? Dorrie 89 évesen is él-hal a csillogásért, és megmutatja, hogy a kor csak egy szám. A "Senior Style Bible" sem véletlen név: ő valóban újraírt mindent, amit eddig az idősebb nők divatjáról gondoltunk.

4. Lyn Slater – @iconaccidental

Professzorból divatikon – Lyn története maga a modern mese. Hosszú éveken át dolgozott szociális segítőként, majd tanított a Fordham Egyetemen, nyugdíjas éveit pedig teljesen a divatnak szenteli. Modern, művészi stílusával nemcsak a divatot, de az öregedéshez való hozzáállásunkat is új perspektívába helyezi. Intellektuális, kifinomult, és cseppet sem hétköznapi.

5. Advanced Style – @advancedstyle

Ez az oldal nem egyetlen influenszert mutat be, hanem egy egész generációt! Ari Seth Cohen fotós projektje a világ legstílusosabb idősebb hölgyeit (és urait) örökíti meg, New Yorktól Párizsig. Instagram-oldala tele van inspiráló, egyedi megjelenésű emberekkel, akik a saját szabályaik szerint élik meg a divatot és az életet.