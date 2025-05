Elképesztő különbség: hogy néztek ki a 60 éves hírességek régen és napjainkban − GALÉRIA

Egykor a hatvanéves sztárok már nagymamaszerepeket kaptak, ma pedig bikiniben pózolnak az Instán. Hollywoodban megváltoztatták az öregedés szabályait. Mutatjuk az elképesztő különbségeket.

Az öregedés ma már nem olyna, mint régen

Régen és most: az öregedés evolúciója a vörös szőnyegen

A hatvanasok klubja

Emlékszel még, amikor gyerekkorodban valaki azt mondta, hogy harmincéves és meg voltál győződve róla, hogy már az utolsókat tapossa? Aztán felnőttél, betöltötted a harmadik, majd a negyedik x-et és úgy érzed, jobban elemedben vagy, mint valaha? Vajon az egész világ változott meg, vagy csak a mi elképzelésünk az öregedésről? Akárhogy is, az tény, hogy a hollywoodi szépkorúak manapság ugyanolyan fiatalosak, vagányak és szexik, mint a húszas éveikben és merészen az orrunk alá dörgölik, hogy bizony ezt így is lehet csinálni! Hogy mi a titok? Talán az egészséges életmód, a sok mozgás vagy a plasztikai beavatkozások tömkelege? Bármelyik is segít, mi kérjük a receptet, hiszen a különbség valami elképesztő!

