A 2025-ös nyár egyik legmegosztóbb lábbelitrendje a halász szandál: mutatjuk, hogyan viseld

Igen, jól olvastad – a halászstílus ihlette szandál, más néven fisherman sandal, idén nyáron visszatért, és nem is akárhogyan. Bár lehet, hogy nem mindenki örül ennek a retrohullámnak, a trendek kiszámíthatatlan világában most ez a praktikus, rácsos kialakítású lábbeli került reflektorfénybe. A jelenség mögött – mint oly sokszor – most is a TikTok áll. Az elmúlt hónapokban a fisherman style hatalmas népszerűségre tett szert a közösségi médiában, és ennek hatására olyan darabok kerültek újra divatba, amelyeket korábban talán csak gyerekkori fotóinkon viseltünk büszkén. Most viszont új értelmezést kapott: divatházak, influenszerek és trendérzékeny márkák is felkarolták, így a halász szandál hivatalosan is belépett a cool kategóriába – még ha ez sokak számára nehezen is emészthető.

Hailey Bieber is viseli a halász szandált

Forrás: Getty Image

A halász szandál a 2025-ös nyár sztárja

Az egyik arca ennek a trendnek Hailey Bieber, akit gyakran lehet látni halász szandálban. A szupermodell, business women Hailey mindig fehér zoknival és minimalista outfittel párosítja. Ha nem tudod, hogy is kezdj neki, vagy milyen cipőt válassz, ne aggódj mert összegyűjtöttük a szezon legtrendibb darabjait és a legegyszerűbb outfiteket.

A másik nagy meglepő divattrend idén a zokni-papucs-trend, amiről itt olvashatsz bővebben.

Hailey Bieber minimalista outfithez viseli a halász szandált

Forrás: Getty Image

Stílustippek halász szandálhoz

viseld te is fehér zonival, mint Hailey, ha nem akarod mutogatni a lábfejedet

maradj az egyszerűbb, basic és minimalista outfiteknél

válasz sötét színű szandált, ami elüt a bőrszínedtől, a zoknidtól, hogy hangsúlyosabb darab lehessen

olyan cipőt válassz, aminek kényelmes a talpa és lehetőleg bőrből van, hogy hozzásimuljon a lábadhoz

Mutatjuk a legtrendibb halász szandálokat.