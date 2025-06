A férfidivat megosztó darabja: pasiszandálok — Menő vagy ciki?

Eljött a nyár és vele együtt az örök megosztó divatkérdés: szexin trendi vagy ciki a férfi szandál? Az utóbbi két évben hatalmas reneszánszát éli a pasiszandál, egyre több férfi választja a laza, enyhén alter stílust, aminek nyári alapja egy jó papucs vagy szandál. Ha te is irtózol a témától és úgy gondolod lehetetlen ezt a férfi lábbelit stílusosan hordani, akkor lehet, hogy a cikkünk fogja megváltoztatni a véleményedet!

David Beckham férfi szandálban virít a vörös szőnyegen!

Ciki a férfi szandál?

Szereted David Beckham szexin sikkes stílusát? Mi is, pedig nemrégiben ő is csatlakozott a nyitott férficipők trendjéhez és egy barna, bőr papucsszandálban lépett feleségével a vörös szőnyegre. Ne aggódj, megmutatjuk a férfi szandál titkos stílustippjeit, amiktől te is a divat új szintjére emelheted a megosztó és furcsa férfidivattrendet. Ha imádod a pasid, de utálod a stílusát és szívesen egyengetnéd a divat sárga köves útján, ebben a cikkünkben tippjeinkkel segítünk benne!

Azért, mert könnyű felvenni és viselni, nem jelenti azt, hogy egyszerű hordani is! Stílustippjeinkkel azonban menő, sőt szexi lehet a férfi szandál!

Válassz könnyed, légies darabokat hozzá, hogy kimaxold a nyaraló férfi romantikus esztétikáját. Válassz lenge darabokat, legfőképpen lenge nadrágot, ami ellenhangsúlyozza a csupasz lábfejedet.

Így lehet stílusos a férfi szandál

Maradj az egyszerű basic, földszíneknél, amikor szandált vagy papucsot viselsz, jobb a biztonságos vizeken maradni. Egy megosztó ruhadarabot úgy tudsz legjobban hordani, ha egyszerű, hétköznapi darabokkal veszed körbe az outfitedben.

A férfi papucs még soha nem volt ilyen szexi

Ha számodra túl sok a lábujjak meztelensége, de tetszik a trend stílusa, akkor válassz egy zárt orrú férfi papucsot, ami ugyan olyan jól szellőzik, de eltakarja a kritikus részleteket.

Szerintetek a férfi papucs szexi vagy ciki?

A férfi papucsok és szandálok kortól és stílustól függetlenek, így bármilyen esztétikát is kedvelsz, találhatsz számodra tökéletes darabot, amik megkönnyítik a nyári forróságot. Az outfited titka az oversize ingek és a len nadrágok, ha ezt a két pofon egyszerű darabot összepárosítod, bármilyen lábbelit viselsz is hozzá, szexin sikkes lesz!