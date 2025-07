Párkapcsolati próbatétel is lehet a fürdőszoba-felújítás

A fürdőszoba az otthon egyik legösszetettebb és legtöbbet használt helyisége. A modern fürdőszoba ma már nem pusztán tisztálkodásra szolgál, hanem a lakás egyik legfontosabb tere is lehet, ha jól tervezzük meg. A siker záloga a tudatos felkészülés, költségvetés készítése, és a megfelelő szakemberek kiválasztása. Szakértő hívja fel a figyelmet a legfontosabb tudnivalókra, mi az, amit mindenképp érdemes átgondolni, mielőtt belevágnánk a felújításba.



A tervezés egy megtérülő befektetés: ha időt szánunk rá, sokkal nagyobb eséllyel kapjuk meg azt az eredményt, amit szeretnénk. Nem fut ki a projekt a költségkeretéből, nem érnek kellemetlen meglepetések, a nehézségeket is könnyebb áthidalni. A kivitelezés során gyakran párkapcsolati feszültségek is felszínre kerülnek, így a szakértői támogatás sokszor mediátori szerepet is betölt.



A Palatinus Fürdőszobaszalonok ügyvezetője szerint minden a tervezésen múlik. „Nagyon kevesen vannak, akik igazán tudatosan állnak neki egy ilyen projektnek. A tapasztalatok szerint sok ügyfél csak akkor döbben rá a valódi igényeire, amikor konkrét kérdéseket kap egy szakembertől. Az emberek többsége életében csak néhány alkalommal vág bele felújítási projektbe, így tapasztalat hiányában nem tudják, hol is kezdjék el.



Fürdőkád vagy zuhanyzó?

Az egyik legelső és legfontosabb kérdés, amit a szakértő szerint fel kell tenni magunknak, hogy csak esztétikai frissítésre vágyunk, vagy teljes átalakítást szeretnénk. Ezt minél hamarabb tisztázni kell, hiszen a cél alapvetően befolyásolja az egész projekt menetét.

„A legtöbben úgy kezdenek neki, hogy »szép fürdőszobát« szeretnének, de az elrendezésről, a család szokásairól, a praktikus részletekről nem gondolkodnak.”

Az esztétikai felfrissítés jellemzően az anyagok, színek és az általános megjelenés megújítását jelenti, nagyobb szerkezeti változtatások vagy a víz- és villanyvezetékek cseréje nélkül. A teljes átalakítás ezzel szemben magában foglalhatja az elrendezés megváltoztatását, a szaniterek áthelyezését (például a kád cseréjét zuhanyzóra) vagy új bútorok hozzáadását (például dupla mosdós szekrényt, a korábbi szimpla helyett). Ennek az alapvető döntésnek azonnali gyakorlati következményei vannak, például, hogy csak burkolóra lesz-e szükség vagy más kivitelezőre is a gépészeti munkák elvégzéséhez.



Ne becsüljük alá a rejtett költségeket!

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mekkora jelentősége van a reális költségvetésnek. Egy fürdőszoba-felújítás akár több millió forintos beruházás is lehet, és nem ritka, hogy a végösszeg a vártnál magasabbra kúszik.



„A kivitelezés költségeit sokan alábecsülik: az anyagokon túl a szakemberek díja is jelentős tétel. Ezért mindig álljon rendelkezésre legalább 15–20% tartalék. A régi épületek esetében ez különösen fontos, hiszen a falak mögött rejlő műszaki állapotok – elöregedett csövek vagy villanyvezetékek – sok meglepetést tartogathatnak. Ha a tervezett összeghez hozzáadunk még 4-5%-ot, és igénybe vesszük szakértő tervező segítségét, biztosíthatjuk, hogy a végeredmény olyan lesz, amilyet valóban szeretnénk, és nem fogjuk megbánni a választásunkat a következő 10-15 évben” – hangsúlyozta Szabó Gergő.



Hogy találjunk megbízható kivitelezőt?