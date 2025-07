Stranger Things sztárjai már kinőtték a gyerekbiciklit – Ennyit nőttek a szereplők a sorozat indulása óta

Emlékszel még a kis kölykökre, akik walkie-talkie-val üldözték a szörnyeket a hawkinsi sötét erdőben? Na hát most már van, aki befektetési tanácsadót fogad, más meg saját beautymárkát alapított. A Stranger Things gyerekszínészei nemcsak fizikailag nőttek hatalmasat, hanem karrierben is letettek valamit az Upside Down asztalára.

Így néztek ki a Stranger Things sztárjai a 4. évad premierjekor

Forrás: Penske Media

Amikor 2016-ban először megszólalt a Stranger Things főcímzenéje, a Netflix még messze nem volt az a popkulturális igazodási pont, mint ma. A szereplők még kiskamaszok voltak, alig értek fel a kilincsig, ma pedig már egyikük férjhez ment, másikuk saját snackmárkát gründol, és van, aki hosszú hajú rocksztárként filozofál az élet értelméről egy rockbanda frontembereként. Akad olyan is közöttük, aki időközben egy Chanel-kampány arca lett, miközben valahogy még mindig van ideje gördeszkázni. Lehet, hogy már kevesebb, ugyanis már zajlik a 5. évad forgatása.

Nézzük, ki hol tart a Stranger Things szereplői közül – Testmagasságban és az életében!

A Stranger Things sorozat színészei nemcsak felnőttek, hanem konkrétan berobbantak az életbe – vállalkoznak, modellkednek, kampányolnak és producerkednek. Hawkinsból elindulva meghódították a világot, és úgy tűnik, csak most kezdenek bele igazán.