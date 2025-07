Minden idők legsikeresebb TV-sztárja? David Hasselhoff 73 évesen sem vonul nyugdíjba

Akinek volt televíziója a nyolcvanas-kilencvenes években, elkerülhetetlen volt, hogy ne fusson össze David Hasselhoff csábos tekintetével. KITT-tel köztudatba autózott sorozatsztár karrierje azonban jóval színesebb volt a Knight Ridernél és a Baywatchnál, melyből nem hiányozhattak a mellényúlások sem.

David Hasselhoff 73 éves, de nem tervez nyugdíjba vonulni.

Aki egy beszélő autón robogott a köztudatba – David Hasselhoff TV-s pályafutása

David Hasselhoff esetében az áttörés sokáig váratott magára. A német származású színész első szerepe a The Dean Martin Show egyik 1973-as epizódjában volt, utána pedig számos alkalommal megfordult a filmvásznon, de végül a tévé képernyőjén találta meg számításait.

Abban a korszakban a televíziós sorozatok tisztes távolságban kullogtak a mozifilmek mögött, nem akartak nagyot markolni, de kitöltötték a rendelkezésükre álló teret.

A Knight Rider egyedi koncepciója, nem utolsó sorban a sármos főhős és mesterséges intelligencia vezérelte autója, a KITT közötti kémia azonnal belopták magukat a néző szívébe, Hasselhoff pedig egy csapásra sztár lett. Ennél is nagyobb dobása volt a Baywatch, amit egy évad után elkaszáltak, hogy aztán a színész vegye kezébe az irányítást és minden idők egyik legsikeresebb sorozatává tegye a sorozatot.

Ő volt az, aki a legtöbbet ki tudta hozni a TV-sztár státuszból. Ezt bizonyítja David Hasselhoff Guinness-rekordja, ugyanis ő volt minden idők legnézettebb tévés sztárja. Ezt támasztja alá, hogy amikor a Baywatch népszerűsége csúcsán volt, 143 országban ment a műsor és több, mint egymilliárd ember követte a vízimentőnek állt fürdőruhamodelleket.

Piros fürdőruhán és a KITT-te túl: David Hasselhoff sokszínű karrierje

Hihetetlen, de David Hasselhoff filmográfiáján mintegy 134 produkciót tartalmaz, kettő pedig készülőben van. Egy ilyen színes felhozatalban a remekül sikerült Távkapcs és a tízből mindössze 2,8 pontot összekaparó szökevény futam remekül megfér egymás mellett. További ismert szerepei a Galaxis őrzői 2, a Spongyabob mozifilm, valamint a Robotcsirke.

Előszeretettel vállal cameo-szerepeket, ahol nem fél kifigurázni magát, legutóbb például az Ifjú Sheldon sorozatban alakított fergetegest.

Íróként, producerként is kipróbálta magát, de még ennél is érdekesebb, hogy zenei karrierje is van, méghozzá elég sikeres. Összesen 15 stúdió albumot adott ki a pop, rock és heavy metal műfajában, Európa német nyelvterületén pedig népes rajongótáborra tett szert, Looking for Freedom c. dala pedig a slágerlistákra is felkerült.

Tudtad? David Hasselhoff egy ízben divattervezőként is kipróbálta magát és piacra dobott egy szörfruházati kollekciót. A „Don’t Hassel the Hoff” típusú feliratokkal pusztító ruhadarabok valamiért gyorsan eltűntek a süllyesztőben.

Magánélet: David Hasselhoff házasságai és gyermekei

Ott van egy ember a kamerán túl, magánélete pedig karrierjéhez hasonlóan igen mozgalmas. Eddig háromszor nősült és két gyerek büszke apja. David Hasselhoff gyermekei Taylor-Ann és Hayley Hasselhoff színésznőként tevékenykednek és szoros kapcsolatot ápolnak édesapjukkal.