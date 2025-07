A hercegnő a 2025-ös női labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjén egy sötétkék, pöttyös sifonruhát viselt, amit nem először láthattunk rajta: ugyanezt a ruhát már korábban, 2024 júliusában a wimbledoni tenisztorna alkalmával is hordta. Az öltözék nagy sikert aratott a rajongók körében, több okból is: különösen kedvelték a ruha klasszikus, mégis játékos stílusát, valamint elismerésüket fejezték ki amiatt is, hogy Sarolta hercegnő, édesanyjához hasonlóan, szívesen viseli többször ugyanazt a ruhadarabot.

Sarolta hercegnő ugyanazt a ruhát viselte most Svájcban, amit tavaly nyáron Wimbledonban

Forrás: Getty Images

Sarolta hercegnő pöttyös ruhája mindenkit elvarázsolt

Egy, a királyi család divatját követő Instagram-felhasználó hívta fel a figyelmet Sarolta ruhájára, az elismerő kommentek pedig csak úgy záporoztak a poszt alatt. Egyikük így fogalmazott: „Annyira szép ez a ruha! Klasszikus és nőies, pont mint Sarolta hercegnő!” Egy másik hozzászóló a ruha mintáját méltatta: „Ezek a pöttyök nagyon vidámak! Az ujjak és a fodros alsó rész különösen kedvessé teszik ezt az összeállítást.”

Volt olyan is, akinek az tűnt fel, Sarolta hercegnő mennyire hasonlít az édesapjára. „Akár az apjáról is klónozhatták volna! Imádnivaló, ahogyan ez a ruha is”- írta. Az egyik rajongó pedig azt is kiemelte, mennyire szimpatikus Katalin hercegnétől az, hogy ugyanazt a ruhát kétszer is ráadja a lányára nyilvános eseményen.

Sarolta hercegnő 2024-ben, Wimbledonban

Forrás: Getty Images

Sarolta hercegnő és Vilmos herceg az angol győzelem után közös üzenettel gratuláltak a csapatnak. „Micsoda meccs! @lionesses, ti vagytok az Európa-bajnokok, és ennél büszkébbek nem is lehetnénk rátok! Élvezzétek ezt a pillanatot!” – olvasható az Instagram-bejegyzésben, amelyet egyszerűen „W & Charlotte” aláírással láttak el.