Sarolta hercegnő különleges üzenetet küldött: imádnivaló a lelkesedése

Az akkor még hétéves Sarolta hercegnő kedves üzenetet küldött az angol női labdarúgó-válogatottnak, amelyet édesapja, Vilmos herceg személyesen adott át a csapatnak 2022 júniusában, a burton-upon-trenti St. George's Parkban. A kislány már akkor imádta a sportot és most is nagy rajongója a testmozgásnak.

A csapat ajándékként futballmezeket adott át Vilmos három gyermeke – György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg – számára

Forrás: Getty Images Europe

„Nagyon jó vagy a kapuban!” – Sarolta hercegnő apján, Vilmos hercegen keresztül üzent

Vilmos herceg látogatása során Sarolta hercegnő, aki ekkor hétéves volt, a figyelem középpontjába került, annak ellenére, hogy nem jelent meg az eseményen - idézi fel az Express. A csapat ajándékként futballmezeket adott át Vilmos három gyermeke – György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg – számára, a herceg pedig ezt követően tolmácsolta lánya üzenetét. „Sarolta azt akarja, hogy elmondjam neked, hogy nagyon jó vagy a kapuban... egy feltörekvő sztár ” és hozzátette, a kislány a lelkére kötötte, hogy adja át az üzenetet ő pedig megígérte neki.

Sarolta sportos, mint az édesanyja

Forrás: Getty Images Europe

A kis hercegnő sportos, mint édesanyja, Katalin

Jennie Bond királyi szakértő az OK! magazinnak nyilatkozva korábban arról beszélt, hogy Sarolta hercegnő energikus és sportos természetét édesanyjától, Katalin hercegnőtől örökölte. „Nem egy túlzottan lányos lány. Elég sportos – a focipályán versenyre kel a bátyjával, Györggyel, de összességében is elég sportos, akárcsak az édesanyja” – mondta Bond. Katalin hercegné is beszélt arról, hogy lánya nemcsak a futball, hanem a torna és a rögbi iránt is érdeklődik. Egy 2023-as lancasteri látogatás alkalmával pedig így nyilatkozott: „Szereti a balettet és a sztepptáncot.” A hercegné hozzátette, hogy Sarolta „idejének nagy részét fejjel lefelé tölti, kézen áll és cigánykereket csinál”, aminek ő nagyon örül.

Katalin hercegné világéletében sportolt

Forrás: Getty Images

Katalin a mozgás szeretetére neveli a gyerekeit

Mivel Katalin hercegné a sport megszállottja, imád mozogni, a gyerekeit is úgy neveli, hogy minél többet legyenek a szabadban. Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei nem netezhetnek naphosszat, tehát iskola után előveszik a sporteszközeiket és amennyit csak lehet, a szabadban vannak, ahova többnyire Maria Borrallo, a dadusuk kíséri el őket, pláne úgy, hogy Katalin hercegné állapota ezt most nem mindig engedi. A walesi hercegné úgy gondolja, a friss levegőn töltött időnél semmi sem lehet jobb, és azt se bánja, ha rossz idő van és a gyerekei piszkosan térnek haza, sőt... Minél mocskosabbak, annál jobb, ugyanis annál jobban belefeledkeztek a sportba vagy játékba. Katalin egyébként a gyerekeihez hasonlóan nőtt fel, egészen kiskorától sportolt, és - sok szülővel ellentétben - az ő édesanyja se volt mérges, ha sárosan ment haza. A walesi hercegnő számára a rossz idő sem kifogás: azt mondja, akkor is kell időt tölteni a természetben.