Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kalapok

Diana hercegné műtős maszkban? – A legidétlenebb kalapok, amiket uralkodónők valaha a fejükre aggattak

Chris Jackson Collection - Chris Jackson
kalapok királyi család hercegnő
Bába Dorottya
2025.08.19.
Az elegáns női kalapok viselése mára szinte kizárólag a királyi családoknál maradt meg. A tiarás fők által viselt kalapok némelyike azonban idétlenebb, mint a leggagyibb jelmez egy amatőr színtársulatban.

A tiarák mellett az elegáns női kalapok a királynők és hercegnők legfontosabb viselete. A míves divattervezés csúcsát jelentő kalapok mellett néha olyan giccses, idétlen darabok is feltűnnek, melyek a Kentucky derbi legnevetségesebb darabjaival is felveszik a versenyt. Vajon ki viselte a legrusnyább darabot?

Idétlen királyi kalapok
A királynők sem menekülnek az idétlen kalapoktól.
Forrás: Getty Images Europe

Ezeket a kalapokat mindenki elfelejtené: 5 idétlen kalap a tiarás főkön

1. Beatrix, yorki hercegnő a királyi esküvőn

Katalin és Vilmos esküvője nem csak a menyasszony miatt volt emlékezetes: Beatrix yorki hercegnő kalapja mindenki szemébe beleégett. Meg kell hagyni, nem unalmas a darab, a hercegnő is ritkán nyúl mellé, ellenben színpadias, giccses, mintha nem esküvőre, hanem a Kentucky derbi jelmezversenyére igyekezett volna. Nem csoda, hogy másfél évtizeddel a királyi esküvő után is mémek garmadáját inspirálja.

Princess Beatrice
Beatrix yorki hercegnő kalapja olyan, mint egy jelmezkellék.
Forrás: UK Press

2. Letícia, spanyol királyné III. Károly koronázásán

A kifogástalan stílusáról ismert Letícia spanyol királyné III. Károly koronázásán mellényúlt, ugyanis kalapja olyan volt, mint egy felfordított fonott kosár rózsaszín krumplihálóba csavarva. Az viszont a kecses királynét dicséri, hogy a női kalapok e mérsékelten ízléses darabját is páratlan eleganciával képes viselni.

Letícia spanyol királyné és a kalapok
Letícia spanyol királyné kalapja III. Károly koronázásán.
Forrás: Getty Images Europe

3. Erzsébet anyakirályné csirkeóllal a fején

Erzsébet anyakirályné mintegy 78 évig volt a brit királyi család megbecsült tagja, ennyi idő alatt pedig bele-belefutott divatbakikba. Ennek emlékezetes esete volt, amikor egy eseményen olyan fejdíszt választott, mintha egy csirkeól elleni támadás tetthelye volna a fejére aggatva. A koncepció érthető, egyszerűen túl sok minden akar lenni.

Fura kalapok: Erzsébet anyakirályné
Fura kalap  Erzsébet anyakirályné fején.
Forrás: Hulton Archive

4. Diana hercegnő a Japán császár beiktatásán

A mindig stílusos Diana hercegné Akihito japán császár 1989-es beiktatására egy olyan kalapot választott, mely mintha egy műtős maszk és krumpliháló szerelemgyereke volna, de a fazon alapján a német nyugdíjasokon látható sapkaellenző is az eszünkbe ötlik.

Fura kalapok: Diana hercegné
Értelmezhetetlen kalapok Diana hercegné fején is megfordultak.
Forrás: Hulton Royals Collection

5. Mette Marit, norvég koronahercegné lánya keresztelőjén

Ha van kalap, amiről szinte üvölt, hogy melyik korszakból származik, az a Mette Marit norvég koronahercegnő által viselt fejdísz, melyet lánya keresztelőjén viselt. A 2004-es eseményre készült kalap olyan, mintha a kétezres évek összes rossz emlékű divattrendjét gyúrták volna egybe, a kompozíció pedig egy megszürkült virágcsokrot idéz.

Mette-Marit koronahercegnő
Mette Marit norvég koronahercegnő fejfedője a kétezres évek kvintesszenciája.
Forrás: Getty Images Europe

6. Maxima, holland királyné

A vibráló stílusikon, Maxima holland királyné rendszeresen visel kalapokat, ám őt sem kerülik el a divatbakik. Egy 2013-as hivatalos eseményen olyan látványt nyújtott a furcsa fejfedője, mintha hajmosás után ott felejtette volna a törülközőt, hazavágva az amúgy nagyon szép outfitet.

Maxima holland királyné kalapja
Maxima holland királyné sem mindig választ jól a kalapok közül.
Forrás: Getty Images Europe

 

Nekik sem jöhet össze mindig: 5 uralkodónő kínos divatbakija

Noha a koronás főket stylistok és tervezők garmadája veszi körbe, olykor ők is mellényúlhatnak ruhásszekrényükben. Összeszedtük az 5 legkínosabb divatbakit uralkodónőktől.

Sosem gondoltuk, hogy ez eljön: a papucs zoknival már nem ciki, hanem a legmenőbb dolog

A nyári divat egyik totális kedvence lett az eddig cikinek számító kombó.

Magas sarkú sportcipő és extrán alacsony derék: ezek voltak minden idők legborzasztóbb trendjei − GALÉRIA

Ha végiglapozod ezt a galériát, meglehet, hogy előkerül néhány kellemetlen emlék a régi Facebook-képeidről!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu