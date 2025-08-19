Diana hercegné műtős maszkban? – A legidétlenebb kalapok, amiket uralkodónők valaha a fejükre aggattak

A tiarák mellett az elegáns női kalapok a királynők és hercegnők legfontosabb viselete. A míves divattervezés csúcsát jelentő kalapok mellett néha olyan giccses, idétlen darabok is feltűnnek, melyek a Kentucky derbi legnevetségesebb darabjaival is felveszik a versenyt. Vajon ki viselte a legrusnyább darabot?
Katalin és Vilmos esküvője nem csak a menyasszony miatt volt emlékezetes: Beatrix yorki hercegnő kalapja mindenki szemébe beleégett. Meg kell hagyni, nem unalmas a darab, a hercegnő is ritkán nyúl mellé, ellenben színpadias, giccses, mintha nem esküvőre, hanem a Kentucky derbi jelmezversenyére igyekezett volna. Nem csoda, hogy másfél évtizeddel a királyi esküvő után is mémek garmadáját inspirálja.
A kifogástalan stílusáról ismert Letícia spanyol királyné III. Károly koronázásán mellényúlt, ugyanis kalapja olyan volt, mint egy felfordított fonott kosár rózsaszín krumplihálóba csavarva. Az viszont a kecses királynét dicséri, hogy a női kalapok e mérsékelten ízléses darabját is páratlan eleganciával képes viselni.
Erzsébet anyakirályné mintegy 78 évig volt a brit királyi család megbecsült tagja, ennyi idő alatt pedig bele-belefutott divatbakikba. Ennek emlékezetes esete volt, amikor egy eseményen olyan fejdíszt választott, mintha egy csirkeól elleni támadás tetthelye volna a fejére aggatva. A koncepció érthető, egyszerűen túl sok minden akar lenni.
A mindig stílusos Diana hercegné Akihito japán császár 1989-es beiktatására egy olyan kalapot választott, mely mintha egy műtős maszk és krumpliháló szerelemgyereke volna, de a fazon alapján a német nyugdíjasokon látható sapkaellenző is az eszünkbe ötlik.
Ha van kalap, amiről szinte üvölt, hogy melyik korszakból származik, az a Mette Marit norvég koronahercegnő által viselt fejdísz, melyet lánya keresztelőjén viselt. A 2004-es eseményre készült kalap olyan, mintha a kétezres évek összes rossz emlékű divattrendjét gyúrták volna egybe, a kompozíció pedig egy megszürkült virágcsokrot idéz.
A vibráló stílusikon, Maxima holland királyné rendszeresen visel kalapokat, ám őt sem kerülik el a divatbakik. Egy 2013-as hivatalos eseményen olyan látványt nyújtott a furcsa fejfedője, mintha hajmosás után ott felejtette volna a törülközőt, hazavágva az amúgy nagyon szép outfitet.
