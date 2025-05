Magas sarkú sportcipő és extrán alacsony derék: ezek voltak minden idők legborzasztóbb trendjei − GALÉRIA

A divat világában minden ciklikusan visszatér, de valljuk be: vannak divattrendek, amiket jobb lenne végleg a múltban hagyni. Lehet, hogy egykor menőnek tűntek ezek a ruhák, de ma már csak szekunder szégyenérzetünk van tőlük. Ha neked is felkeltette az érdeklődésedet, nézd meg galériánkat és nosztalgiázz velünk!

A 8 legkínosabb divattrend, amit nem várunk vissza!

Forrás: Getty Images North America

Visszajött divattrendek

Kínos szabások, furcsa színkombinációk és megkérdőjelezhető "stílus"! Ne aggódj nem vagy egyedül, mint a képeken is látni fogod ezeket a darabokat a legnagyobb sztárok is viselték! Britney Spears, Nicki Minaj, Kim Kardashian mind elkövették ezeket a divatbakikat! A közelmúltban újra trendinggel a 2000-es évek divatja, az Y2K, ám ezek a darabok most egy modern csavarral tértek vissza, ám félő, hogy az itt felsorolt 8 divattrend egyike is hamarosan visszaköszön. Amíg az Y2K esztétika trendingel, addig sajnos elég nagy esély van rá! Most összeszedtük a 8 legkínosabb divattrendet, amiket nem kellene ismét követni.

