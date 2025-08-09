Katalin hercegné divatot teremtett: sztárok tucatjait inspirálja ezzel az egy kiegészítővel

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025.08.09.
A háromgyermekes édesanya igazi divatdiktátor. Katalin hercegnének elég felvenni egyszer egy ruhát vagy egy kiegészítőt, néhány nappal később már sztárok tucatjai viselik.

Katalin nem csak wales hercegnéje, hanem a divatvilág királynője is. Öltözködési stílusa a 21. század divatjának meghatározó eleme, nem véletlen hát, hogy ékszer- és ruhagyártó cégek tucatjai versengenek azért, hogy Katalin hercegné egy-egy rendezvényen az ő darabjaikat viselje a kamerák előtt. A stílusos hercegné hatása még a sztárvilágban is tetten érhető, idén nyáron például mindenki szalmakalapot vásárolt, miután meglátták, hogy Katalin milyen elképesztően néz ki ezekben a széles karimájú kalapokban.

Katalin hercegné már a 2022-es Wimbledoni tenisztornán megmutatta a szalmakalap gyűjteményét
Katalin hercegné már  a 2022-es wimbledoni tenisztornán bemutatta a szalmakalap-gyűjteményét
Forrás: WireImage

Katalin hercegné stílusa idén az egész sztárvilágot inspirálta

Katalin hercegné a királyi család más tagjaihoz hasonlóan eddig is rendszeresen hordott impozáns kalapokat, azonban néhány éve ő volt az első, aki meghonosította a szalmakalap-viseletet a brit királyi családban. Ez az egyszerű ruhadarab azóta ikonikussá vált, és a luxusruhamárkák is nyitni kezdtek a szalmakalapgyártás felé - írja a HelloMagazine. Miután az idei nyarat is szalmakalapban indította a hercegné, már követte a példáját fél Hollywood is. Halle Berry, Lauren Sánchez, Kendall Jenner, csak néhány név azok közül, akik szintén ezért a ruhadarabért nyúltak az idei nyáron.

  • Meghan Markle

Az Amerikában élő sógornő gyakran vette át a múltban is Katalin hercegné öltözködési stílusát, nem véletlen, hogy a szalmakalap sem maradhatott le a listáról.

  • Kendall Jenner

A Kardashian család fiatal tagja divatmodellként tevékenykedik jelenleg, és az Instagram-posztjait 286 millióan követik nap mint nap. Júniusban mégis elsők között döntött úgy, hogy felül a szalmakalapvonatra. Jól is tette, ez a fotója például 2,3 millió lájkot hozott neki:

  • Lauren Sanchez

Jeff Bezos felesége pillanatok alatt a sztárvilág egyik legismertebb tagjává vált, miután Velencében az évszázad esküvőjén összeházasodott a világ harmadik leggazdagabb emberével. Laurent nem kell félteni, ha a divatról van szó. A napokban például Ibizán fotózták le, ahol már ő is egy stílusos szalmakalapban élvezte a napsütést a tengerparton.

  • Halle Berry

Az első és máig egyetlen afroamerikai Oscar-díjas színésznőt évtizedek óta az egyik legcsinosabb sztárként jegyzik Hollywoodban. Az 58 éves Halle Berry a hét elején a párjával, Van Hunttal ment horgászni Utahba, és a kikapcsolódásról több képet is feltöltött az Instagram-oldalára. Nem meglepő módon a fürdőruhák mellett a szalmakalapok kapták a legnagyobb figyelmet.

