Meghökkentő! Ezek a csajos dolgok eredetileg a pasiknak készültek

Ha azt mondjuk: körömlakk, tanga vagy magassarkú, kinek jutna eszébe, hogy ezek egykor férfidolgok voltak? Pedig így van! Íme 8 ikonikus dolog, ami férfiaknak készült, de mára a nők el sem tudják képzelni nélkülük a mindennapi életüket.
Kevés nő van a világon, aki ne kedvelné a rózsaszín valamelyik árnyalatát. Szeretjük, mert derűt sugároz, mert érzékenységet sugall, ugyanakkor van benne valami kislányos báj is, amit felnőtt nőként sem kell szégyellni. Ma már egyértelmű, hogy a rózsaszín a lányos, a kék pedig a fiús szín.
Pedig régen pont fordítva volt: mivel a 19. században a rózsaszínt erőt sugárzó árnyalatnak tartották, inkább a férfiak viselték.
A divat persze folyton új szabályokat ír, és a modern korban ismét trend lett, hogy férfiak rózsaszínű ruhadarabokat viselnek, de ha Paris Hiltonra, Reese Whiterspoonra, Pinkre vagy épp Margot Robbie-ra gondolunk, el kell ismerni: a rózsaszínt a nők annyira kimaxolják, amennyire csak lehet.
Amiről elsőre mindenkinek a női derék hangsúlyozása jut eszébe, azt régen a férfiak is lelkesen használták.
Főleg azért, hogy szebb legyen a tartásuk, vagy hogy a pocakjuk ne domborodjon ki.
Ráadásul más fűzőt vettek fel lovagláshoz, utazáshoz vagy éppen ünnepi alkalomhoz. A nők persze idővel sokkal nagyobb teret adtak ennek a ruhadarabnak, de az alapötlet bizony férfiaktól származik.
A babilóniai harcosok zöld és fekete festékbe mártották ujjaikat a csaták előtt, ezzel jelezve rangjukat és erejüket. A festett köröm státuszszimbólum maradt még évszázadokon át, a hosszú, ápolt köröm például azt jelentette, hogy a gazdája nem dolgozik kétkezi munkát, tehát gazdag és előkelő. Ma már persze inkább a női önkifejezés része, és kinek ne lenne legalább egy kedvenc körömlakk árnyalata?
A középkortól kezdve a nemesek hordták, főleg lovaglás közben, mert kényelmes és praktikus volt. Később az alsóbb osztályokhoz is eljutott, a nők pedig a 18. században kaptak vérszemet. Innentől nem volt megállás: ma már alapdarab a női gardróbban.
A régi korok női – ne szépítsük – menstruációs szegénységbe voltak taszítva.
Eredetileg a katonák sebeit látták el vele, hiszen nagy nedvszívó képessége volt, és praktikus is, mert nem kellett mosni.
Csak később fedezték fel a nők, hogy menstruációhoz is tökéletes, és azóta nélkülözhetetlen kellék lett minden háztartásban.
A szexi fehérneműk egyik legikonikusabb darabja ma tipikusan női viselet, de eredetileg ezt is a férfiak hordták, mégpedig afrikai törzsek férfi tagjai. Az állatbőrökből készült ágyékkötő hétköznapi outfitük része volt, amit hátul csak egy vékony pánt tartott. Később a szumó birkózók is hasonló alsóban álltak ki a küzdőtérre, és csak jóval később lett belőle az a bugyi, amit ma a csábítás eszközeként ismerünk.
Nem kell éjszakai lokálokba járnunk és megnéznünk 50-szer a Feketék fehéren vígjátékot ahhoz, hogy tudjuk, a férfiak fantáziáját is felcsigázza időnként a magassarkú. Pedig egyes források szerint eredetileg – kapaszkodj meg – hentesek viselték, hogy ne kelljen vértócsákon átgázolniuk, mások szerint perzsa katonák, hogy lovaglás közben biztosabban álljanak a kengyelben. Európába a perzsák hozták be, és a nemesség rögtön rákapott.
XIV. Lajos azonnal meg is találta a kedvencét: piros talpú, piros sarkú cipőt viselt, amit csak a hozzá közel álló nemesek kaphattak meg. Innen ered a Louboutin-cipők ikonikus piros talpa.
A magassarkú cipő a francia forradalom után került át a női divatba, de ott azóta is örök darab.
Nem meglepő, hogy lenyúltuk, hiszen, ha azt vesszük, hogy mi nők képesek vagyunk a fél fürdőszobát is bepakolni és magunkkal vinni, akkor jogos, hogy a retikül elsősorban és mindenek előtt minket illet. Az apró kézitáskák elődjeit 5000 éve még a férfiak hordták az övükre akasztva a kard mellett, pénzt és értékeiket tárolva benne. A 17. századtól mindkét nem használt kis bőr tárcákat, de amikor a férfiak öltözékébe végleg beépültek a zsebek, a retikül a nők hű társa lett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.