Meghökkentő! Ezek a csajos dolgok eredetileg a pasiknak készültek

Ha azt mondjuk: körömlakk, tanga vagy magassarkú, kinek jutna eszébe, hogy ezek egykor férfidolgok voltak? Pedig így van! Íme 8 ikonikus dolog, ami férfiaknak készült, de mára a nők el sem tudják képzelni nélkülük a mindennapi életüket.

Férfiaké volt, nőké lett - mi az? Forrás: Shutterstock

A rózsaszín – Nem a párduc, hanem a férfiak voltak azok, akik először az uralmuk alá vonták

Kevés nő van a világon, aki ne kedvelné a rózsaszín valamelyik árnyalatát. Szeretjük, mert derűt sugároz, mert érzékenységet sugall, ugyanakkor van benne valami kislányos báj is, amit felnőtt nőként sem kell szégyellni. Ma már egyértelmű, hogy a rózsaszín a lányos, a kék pedig a fiús szín.

Pedig régen pont fordítva volt: mivel a 19. században a rózsaszínt erőt sugárzó árnyalatnak tartották, inkább a férfiak viselték.

A divat persze folyton új szabályokat ír, és a modern korban ismét trend lett, hogy férfiak rózsaszínű ruhadarabokat viselnek, de ha Paris Hiltonra, Reese Whiterspoonra, Pinkre vagy épp Margot Robbie-ra gondolunk, el kell ismerni: a rózsaszínt a nők annyira kimaxolják, amennyire csak lehet.

Margot Robbie a Barbie főszereplőjeként - Igazi nő, talpig rózsaszínben Forrás: Getty Images North America

Fűző aputest ellen

Amiről elsőre mindenkinek a női derék hangsúlyozása jut eszébe, azt régen a férfiak is lelkesen használták.

Főleg azért, hogy szebb legyen a tartásuk, vagy hogy a pocakjuk ne domborodjon ki.

Ráadásul más fűzőt vettek fel lovagláshoz, utazáshoz vagy éppen ünnepi alkalomhoz. A nők persze idővel sokkal nagyobb teret adtak ennek a ruhadarabnak, de az alapötlet bizony férfiaktól származik.

Nők, akiknek nagyon bejött a körömlakk.

Forrás: Shutterstock

Körömlakk – A férfiak körömtrendek terén is aktívabbak voltak anno

A babilóniai harcosok zöld és fekete festékbe mártották ujjaikat a csaták előtt, ezzel jelezve rangjukat és erejüket. A festett köröm státuszszimbólum maradt még évszázadokon át, a hosszú, ápolt köröm például azt jelentette, hogy a gazdája nem dolgozik kétkezi munkát, tehát gazdag és előkelő. Ma már persze inkább a női önkifejezés része, és kinek ne lenne legalább egy kedvenc körömlakk árnyalata?

Harisnya és leggings – Hihetetlen, de ezt is le kellett nyúlnunk a férfiaktól

A középkortól kezdve a nemesek hordták, főleg lovaglás közben, mert kényelmes és praktikus volt. Később az alsóbb osztályokhoz is eljutott, a nők pedig a 18. században kaptak vérszemet. Innentől nem volt megállás: ma már alapdarab a női gardróbban.