Meghökkentő! Ezek a csajos dolgok eredetileg a pasiknak készültek

nők, megdöbbenve
Shutterstock - Roman Samborskyi
nőuralom maximum Csajos
Jónás Ágnes
2025.08.29.
A divat és a szépségápolás tele van olyan darabokkal, amik ma már szinte elképzelhetetlenek lennének a gyengébbik nem nélkül, pedig eredetileg a férfiak privilégiumai voltak. Mi nők viszont ügyesen átvettük ezeket, sőt, sok esetben új és menőbb szintre emeltük, mint egykor a férfiak.

Ha azt mondjuk: körömlakk, tanga vagy magassarkú, kinek jutna eszébe, hogy ezek egykor férfidolgok voltak? Pedig így van!  Íme 8 ikonikus dolog, ami férfiaknak készült, de mára a nők el sem tudják képzelni nélkülük a mindennapi életüket. 

nők
Férfiaké volt, nőké lett - mi az? Forrás: Shutterstock

A rózsaszín – Nem a párduc, hanem a férfiak voltak azok, akik először az uralmuk alá vonták

Kevés nő van a világon, aki ne kedvelné a rózsaszín valamelyik árnyalatát. Szeretjük, mert derűt sugároz, mert érzékenységet sugall, ugyanakkor van benne valami kislányos báj is, amit felnőtt nőként sem kell szégyellni. Ma már egyértelmű, hogy a rózsaszín a lányos, a kék pedig a fiús szín. 

Pedig régen pont fordítva volt: mivel a 19. században a rózsaszínt erőt sugárzó árnyalatnak tartották, inkább a férfiak viselték. 

A divat persze folyton új szabályokat ír, és a modern korban ismét trend lett, hogy férfiak rózsaszínű ruhadarabokat viselnek, de ha Paris Hiltonra, Reese Whiterspoonra, Pinkre vagy épp Margot Robbie-ra gondolunk, el kell ismerni: a rózsaszínt a nők annyira kimaxolják, amennyire csak lehet.

nők
Margot Robbie a Barbie főszereplőjeként - Igazi nő, talpig rózsaszínben Forrás: Getty Images North America

Fűző aputest ellen

Amiről elsőre mindenkinek a női derék hangsúlyozása jut eszébe, azt régen a férfiak is lelkesen  használták.

 Főleg azért, hogy szebb legyen a tartásuk, vagy hogy a pocakjuk ne domborodjon ki.

Ráadásul más fűzőt vettek fel lovagláshoz, utazáshoz vagy éppen ünnepi alkalomhoz. A nők persze idővel sokkal nagyobb teret adtak ennek a ruhadarabnak, de az alapötlet bizony férfiaktól származik.

nők
Nők, akiknek nagyon bejött a körömlakk. 
Forrás: Shutterstock

Körömlakk – A férfiak körömtrendek terén is aktívabbak voltak anno

A babilóniai harcosok zöld és fekete festékbe mártották ujjaikat a csaták előtt, ezzel jelezve rangjukat és erejüket. A festett köröm státuszszimbólum maradt még évszázadokon át, a hosszú, ápolt köröm például azt jelentette, hogy a gazdája nem dolgozik kétkezi munkát, tehát gazdag és előkelő. Ma már persze inkább a női önkifejezés része, és kinek ne lenne legalább egy kedvenc körömlakk árnyalata?

Harisnya és leggings  – Hihetetlen, de ezt is le kellett nyúlnunk a férfiaktól

A középkortól kezdve a nemesek hordták, főleg lovaglás közben, mert kényelmes és praktikus volt. Később az alsóbb osztályokhoz is eljutott, a nők pedig a 18. században kaptak vérszemet. Innentől nem volt megállás: ma már alapdarab a női gardróbban.

nők
Bizony a harisnya is a férfiaké volt egykor Forrás: Shutterstock

Eldobható betét – Még szép, hogy végül a nőké lett!

A régi korok női – ne szépítsük – menstruációs szegénységbe voltak taszítva. 

Eredetileg a katonák sebeit látták el vele, hiszen nagy nedvszívó képessége volt, és praktikus is, mert nem kellett mosni.

 Csak később fedezték fel a nők, hogy menstruációhoz is tökéletes, és azóta nélkülözhetetlen kellék lett minden háztartásban.

Lehet még tovább fokozni: tangával

A szexi fehérneműk egyik legikonikusabb darabja ma tipikusan női viselet, de eredetileg ezt is a férfiak hordták, mégpedig afrikai törzsek férfi tagjai. Az állatbőrökből készült ágyékkötő hétköznapi outfitük része volt, amit hátul csak egy vékony pánt tartott. Később a szumó birkózók is hasonló alsóban álltak ki a küzdőtérre, és csak jóval később lett belőle az a bugyi, amit ma a csábítás eszközeként ismerünk. 

nők
A vékony pánt maradt, a tanga a nőké lett 
Forrás: Shutterstock

Ha van valami, ami ma a nőiesség szimbóluma, az a magassarkú, vagy mégsem?

Nem kell éjszakai lokálokba járnunk és megnéznünk 50-szer a Feketék fehéren vígjátékot ahhoz, hogy tudjuk, a férfiak fantáziáját is felcsigázza időnként a magassarkú. Pedig egyes források szerint eredetileg – kapaszkodj meg – hentesek viselték, hogy ne kelljen vértócsákon átgázolniuk, mások szerint perzsa katonák, hogy lovaglás közben biztosabban álljanak a kengyelben. Európába a perzsák hozták be, és a nemesség rögtön rákapott. 

nők
Na, ki veszi fel? Nők vagy férfiak? Forrás: Shutterstock

XIV. Lajos azonnal meg is találta a kedvencét: piros talpú, piros sarkú cipőt viselt, amit csak a hozzá közel álló nemesek kaphattak meg. Innen ered a Louboutin-cipők ikonikus piros talpa. 

A magassarkú cipő a francia forradalom után került át a női divatba, de ott azóta is örök darab.

Retikül – Mert egy magára valamit adó nő mindent is bepakol 

Nem meglepő, hogy lenyúltuk, hiszen, ha azt vesszük, hogy mi nők képesek vagyunk a fél fürdőszobát is bepakolni és magunkkal vinni, akkor jogos, hogy a retikül elsősorban és mindenek előtt minket illet. Az  apró kézitáskák elődjeit 5000 éve még a férfiak hordták az övükre akasztva a kard mellett, pénzt és értékeiket tárolva benne. A 17. századtól mindkét nem használt kis bőr tárcákat, de amikor a férfiak öltözékébe végleg beépültek a zsebek, a retikül a nők hű társa lett. 

