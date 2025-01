Napok óta hatalmas tűzvész pusztít Los Angelesben, a lángok pedig már Hollywood Hillst is elérték, ahol több világsztár villája is porrá égett, többet között Paris Hilton otthona is.

Paris Hilton és férje, Carter Reum.

Forrás: Shutterstock

Élő adásban kellett Paris Hiltonnak végignéznie otthon elpusztulását

1300 négyzetméteres villája vált a lángok martalékává

Az utóbbi napokban az amerikai lakosság tűkön ülve követi figyelemmel szinte percről percre az eddig öt halálos áldozatot követelő Los Angeles-i tűzvész minden apró részletét. Így tett Paris Hilton is, akinek Toszkán villa ihlette, 1300 négyzetméter lakóterületű otthona égett porrá percek alatt, amit a híresség élő adásban nézett végig, amiről felvételt is közölt az Instagramon.

Az örökösnőt érthető módon teljesen összetörte a fájdalom és a tehetetlenség, posztjában a következőket fogalmazta meg:

Elmondhatatlanul összetört a szívem. A családommal ülni, a híreket nézni, és látni, hogy a malibui otthonunk porig égett élő tévéadásban, olyasmi, amit soha senkinek nem kellene megtapasztalnia. Ez az otthon volt az, ahová annyi értékes emlék kötött bennünket: itt tette meg Phoenix első lépéseit, és ahol arról álmodoztunk, hogy életre szóló emlékeket építünk Londonnal. Bár a veszteség elsöprő, hálás vagyok azért, hogy családom és kedvenceim biztonságban vannak.

Paris együttérzését fejezte ki azok iránt, akik elvesztették szeretteiket, otthonaikat vagy háziállataikat és biztosította őket, hogy minden éjjel imádkozni fog a tűzvész károsultjaiért.

A tűzoltókról és a helyszínen dolgozó orvosokról is beszélt, akiket igazi hősöknek titulált és háláját fejezte ki bátorságukért, elhivatottságukért és a hihetetlen áldozatért, amit nap mint nap hoznak annak érdekében, hogy minimalizálják a pusztító tűz okozta károkat.

Mindent megtesz, hogy segítsen

Paris biztosította a rajongóit, hogy csapata már ma felveszi a kapcsolatokat azokkal a nonprofit szervezetekkel, akik segíteni tudnak neki abban, hogy a lehető legtöbbet tegyen a tűz károsultjaiért. Végül arra kérte az embereket, hogy maradjanak biztonságban és vigyázzanak a szeretteikre.

Rengeteg szeretetet és erőt küldök mindnyájatoknak. Együtt vagyunk ebben a helyzetben, LA. Öleljétek meg szeretteiteket egy kicsit szorosabban ma este, hiszen soha nem tudhatod, mikor változhat meg minden.

A Los Angeles-i erdőtűzben öt ember vesztette életét, eddig több mint 15 000 hektár és 1100 építmény égett le.