Idén igazán csajos nyarunk lesz — Ezek lesznek a nyári színtrendek 2025-ben

Hivatalosan is itt a nyár, és az időjárás is arra késztet, hogy vetkőzzünk lejjebb. De nem mindegy, mibe! Ha te is szeretsz csajosan öltözködni, a 2025-ös nyári színtrendek neked biztosan nem okoznak majd csalódást. Mutatjuk, mi lesz idén nyáron a divat, milyen színekkel töltsd fel a ruhatáradat!

A vajsárga, mocha mousse és a púderrózsaszín mellett az égszínkék, a burgundi és az ezüst is megjelenik az idei nyári színtrendekben, valamint egy izgalmas és új színt is be kell szerezned a ruhatáradba, ha igazán divatos akarsz lenni 2025 nyarán. Ez pedig nem már, mint a guavarózsaszín. Mutatjuk, melyek lesznek a 2025-ös nyári színtrendek!

Forrás: Shutterstock Íme, a 2025-ös nyári színtrendek a vajsárgától a guaváig! 1. Vajsárga Ha tavasszal már sikerült beszerezned néhány ruhadarabot a krémes vanília valamelyik árnyalatában, nyert ügyed van, ha még nem jutottál el idáig, akkor itt az ideje, hogy vegyél vajsárga holmit. Nem muszáj ruhában gondolkodnod, bármilyen kiegészítő megteszi. 2. Púderrózsaszín Az elmúlt néhány szezonban a divat vezérfonala a rózsaszín volt, mindenféle árnyalatban. Idén, a 2025-ös nyári színtrendek között a halvány, pasztell, púderrózsaszín viszi a prímet. 3. Mocha mousse A Pantone a mocha mousse-t nevezte meg 2025-ös év trendszínének, és ez a téli ruhatárunkon is meglátszott. Ez nyáron sem lesz másképp, azzal a különbséggel, hogy a a nyári divat a luxus csokoládébarna árnyalatok közül a világosabb barna, karamell és mokka színeket hozza el. A 2025-ös nyári színtrendek közül a mocha mousse világosabb árnyalata és az ezüst vagy égszínkék együtt is jól működik

Forrás: Shutterstock 4. Égszínkék A tiszta, ragyogó kék ég bolt az, amire nyáron mindannyian vágyunk, szóval miért ne vinnénk ezt át kicsit a ruhatárunkba is? Számos nagy divatház megtette ezt, így a babakék az egyik kötelező árnyalat lett a 2025-ös nyári színtrendekben. 5. Burgundi vörös Hallottál már a „pop of red” színelméletről, amely szerint bármilyen ruhát azonnal feldob egy piros színű kiegészítő. Ugyanez vonatkozik a bordóra is. A feketénél melegebb, de a paradicsomvörösnél kevésbé rikító burgundi vörös a tökéletes köztes árnyalat. 6. Ezüst Nem, a metálfényű árnyalatok nem csak a karácsonyi partiruhákhoz és flitteres szoknyákhoz valók! A nagy tervezőkhöz hasonlóan te is párosítsd például az ezüst nadrág csillogását egy attól teljesen elütő sportos felsővel, hozd létre a magas és mély kombinációját. 7. Fűzöld Tudományos tény, hogy az emberi szem a zöld több árnyalatát látja, mint bármely más színét, és ez az idei nyári színtrendekre is igaz. A khaki sárgás árnyalataitól a tengerzöldig minden divat lesz, de az élénk fűzöld az igazán trendi 2025 nyarán.

A pink guava a 2025-ös nyári színtrendek leújabb és legizgalmasabb árnyalata

Forrás: Shutterstock A pink guava — a 2025-ös nyári színtrendek legújabb árnyalata Ha azt vetted észre, hogy hirtelen minden guava árnyalatú vagy illatú, akkor nem tévedsz. A korall és az élénk rózsaszín tökéletes hibridje, a lédús guava rózsaszín mindenhol ott lesz idén nyáron. Ruhák, illatok, körömszínek — mindenhol látni és érezni fogod a vibráló trópusi guava illatát. A nyári trendi színek közül a guavarózsaszín könnyedén beépíthető a manikűrbe, az öltözékekbe, a sminkbe és minden másba. Egy guavarózsaszín vászonnadrággal és hasonló színű felsővel a nyár legtrendibb szettje lehet a tiéd. De ha a tetőtől talpig rózsaszín nem teljesen a te stílusod, próbáld ki, hogy az árnyalatot beépíted a kiegészítőidbe, például egy kuplungtáskába, egy zselés szandálba vagy egy statement fülbevalóba.