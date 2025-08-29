Back to school: az ősz legmenőbb sneakerei, amikkel garantáltan te leszel a suli sztárja

Pár hét és becsöngetnek a suliban! Már megvetted a füzeteket, rendszerezted a laptopod fájljait és úgy érzed minden készen áll, hogy elkezd a következő tanévet? Nem hiányozhat a „vissza a suliba listádról” egy új pár trendi, szaladgálós tornacipő sem! A nyárnak vége, ideje búcsút mondanod a kényelmes kis szandálok és balerina cipők időszakának. Szerezz be egyet ezek közül a sneakerek közül a következő szezonra!
Hogy stílusosan kezdhesd a következő évet összeállítottunk egy listát a legdivatosabb tornacipőkről, amikben egész ősszel kényelmesen lépdelhetsz, garantáltan nem fog bennük fájni a lábad. Új fazonok, merész színek és minták, stílusos szabások sora várja, hogy kiválaszd közülük a neked megfelelőt. Ne habozz, válaszd ki a kedvenc őszi csukád a lenti ajánlataink közül!
Idén ősszel trendi lesz ennek a fajtának mindkét színe − a csokibarna és az őzbarna is −szóval ez a surranó bármelyik szetted tökéletes alapdarabja lesz.
A bőrből készült uniszex edzőcipő még a párod lábán is megállja a helyét, szóval remek összeillő outfiteket rakhattok össze közösen.
Ezzel a cipellővel uralhatod az edzőpályát és a suli kifutóját is. Minimalista stílusával beleillik a modern streetwear stílusba és barna színei miatt jól kombinálható az őszi ruhatáraddal. Ezzel a fazonnal tuti nem lősz mellé a reggeli gyors öltözködés során.
A Salomon cipők különösen népszerűek lettek a TikTokon is, és mivel egy sportos, kényelmes túracipőről van szó, amit a divatguruk hétköznapokra is elkezdtek hordani, így te is bátran viseld az utcára is ne csak az edzőterembe.
Bár igen borsos az ára, tartósságuk és gore-tex anyaguk miatt érdemes befektetni egy ilyen dizájnos talpú cipőbe, az őszi szeszélyes időjárás miatt.
Még mindig tart az Adidas-őrület, és ha nem akarsz beállni a sorba a színes verziókkal, esetleg van már olyanod, akkor mutatjuk a leopárdmintásat, narancsszínű fűzővel. Idén egyébként is nagyot mennek a különböző állatminták (boci, őz, gepárd, zebra) szóval dobd fel a ruhatárad egy ilyen vagány mintás cipővel. Érdemes semleges, neutrális színeket felvenned, ha szeretnéd, hogy ezek a sneakerek igazán érvényesülhessenek.
Ha maradnál egy letisztultabb verziónál, akkor válaszd az Adidas Samba Gazelle bordó vagy barna típusát.
A fémes dorkók trendje is divat marad, ezért ezt a krómhatású, ezüst darabot ajánljuk, ami visszafogott luxust üzen a viselőjéről. Ha igazán szereted a fényes cipellőket, akkor akár az arany vagy a bronz változatok mellett is dönthetsz.
