edzőcipő

Back to school: az ősz legmenőbb sneakerei, amikkel garantáltan te leszel a suli sztárja

Egyetemista, aki a legújabb őszi sneakerek egyikét viseli.
Moment RF - Olena Ruban
edzőcipő trend egyetem ősz
Kővári F. Luca
2025.08.29.
Még hiányzik pár dolog a vissza a suliba listádról? Lesd meg az összeállításunkat a legmenőbb őszi sneakerekről!

Pár hét és becsöngetnek a suliban! Már megvetted a füzeteket, rendszerezted a laptopod fájljait és úgy érzed minden készen áll, hogy elkezd a következő tanévet? Nem hiányozhat a „vissza a suliba listádról” egy új pár trendi, szaladgálós tornacipő sem! A nyárnak vége, ideje búcsút mondanod a kényelmes kis szandálok és balerina cipők időszakának. Szerezz be egyet ezek közül a sneakerek közül a következő szezonra!

Mutatjuk a legtrendibb, őszi sneakerek listáját.
Ezeket a sneakereket muszáj beszerezned
Forrás: Moment RF

Back to school: őszi sneakerek, amiket muszáj megszerezned

Hogy stílusosan kezdhesd a következő évet összeállítottunk egy listát a legdivatosabb tornacipőkről, amikben egész ősszel kényelmesen lépdelhetsz, garantáltan nem fog bennük fájni a lábad. Új fazonok, merész színek és minták, stílusos szabások sora várja, hogy kiválaszd közülük a neked megfelelőt. Ne habozz, válaszd ki a kedvenc őszi csukád a lenti ajánlataink közül!

  • Puma Speedcat
Az őzbarna Puma is a kedvenc sneakereid egyike lehet.
Forrás: puma-com - Foot Locker, 41990 Ft

Idén ősszel trendi lesz ennek a fajtának mindkét színe − a csokibarna és az őzbarna is −szóval ez a surranó bármelyik szetted tökéletes alapdarabja lesz. 

A bőrből készült uniszex edzőcipő még a párod lábán is megállja a helyét, szóval remek összeillő outfiteket rakhattok össze közösen.

  • Nike Cortez
A Nike barna sneakereit imádni fogod a rohanós hétköznapokon.
Forrás: Sizeer, 35990 Ft

Ezzel a cipellővel uralhatod az edzőpályát és a suli kifutóját is. Minimalista stílusával beleillik a modern streetwear stílusba és barna színei miatt jól kombinálható az őszi ruhatáraddal. Ezzel a fazonnal tuti nem lősz mellé a reggeli gyors öltözködés során. 

  • Salomon XT-6: 
A Salomon cipőknél sokféle árnyalatból választhatsz.
Forrás: sportano-hu, 62860 Ft

A Salomon cipők különösen népszerűek lettek a TikTokon is, és mivel egy sportos, kényelmes túracipőről van szó, amit a divatguruk hétköznapokra is elkezdtek hordani, így te is bátran viseld az utcára is ne csak az edzőterembe. 

Bár igen borsos az ára, tartósságuk és gore-tex anyaguk miatt érdemes befektetni egy ilyen dizájnos talpú cipőbe, az őszi szeszélyes időjárás miatt. 

  • Adidas Samba Og W (leopárd mintás)
Az állatmintás sneaker is trendi lesz ősszel..
Forrás: footshop-hu, 49990 Ft

Még mindig tart az Adidas-őrület, és ha nem akarsz beállni a sorba a színes verziókkal, esetleg van már olyanod, akkor mutatjuk a leopárdmintásat, narancsszínű fűzővel. Idén egyébként is nagyot mennek a különböző állatminták (boci, őz, gepárd, zebra) szóval dobd fel a ruhatárad egy ilyen vagány mintás cipővel. Érdemes semleges, neutrális színeket felvenned, ha szeretnéd, hogy ezek a sneakerek igazán érvényesülhessenek. 

Ha maradnál egy letisztultabb verziónál, akkor válaszd az Adidas Samba Gazelle bordó vagy barna típusát.

  • Mirrored Low-Top Tennis Shoes Moschino 
A fémes sneaker is divat lesz.
Forrás: Moschino, €395

A fémes dorkók trendje is divat marad, ezért ezt a krómhatású, ezüst darabot ajánljuk, ami visszafogott luxust üzen a viselőjéről. Ha igazán szereted a fényes cipellőket, akkor akár az arany vagy a bronz változatok mellett is dönthetsz. 

Vár az egyetem? Ezekkel a back to school szettekkel te leszel a legtrendibb

Így lehetsz divatikon a kampuszon is!

5 cipő a fesztiválra, hogy kibírd a napi 20 ezer lépést – Termékekkel, árakkal

Ha már a pénztárcád sír a belépő miatt, legalább a lábad ne zokogjon! Ezek a cipők fesztiválra születtek.

Vissza a suliba – Last minute ötletek, amikkel vidámabb az iskolakezdés

Az újdonság varázsát soha ne becsüld le!

 

 

