Vár az egyetem? Ezekkel a back to school szettekkel te leszel a legtrendibb

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
divattrend iskolakezdés időszak stílus
90-es évek divatja, iskolakezdés és Gossip Girl: ezek lesznek 2025 őszi divatjának meghatározó elemei. Eljött a back to school időszak, és elhoztuk a legtrendibb outfit inspókat, hogy gördülékenyen induljon az éved.

Hamarosan vége a nyárnak és elkezdődik egy újabb tanév, és egy újabb őszi szemeszter. Ha te is imádod a Gossip Girl sorozat divatját és a back to school videókat, akkor meghoztuk a tökéletes szettinspirációt az iskolakezdéshez. Ideje jegyzetelned, mert ezeket a szuper trendi szetteket te is imádni fogod!

back to school outfitek iskolakezdés
Back to school outfitek az iskolakezdéshez
Forrás: Getty Images Europe

Back to school outfitek, amiket te is imádni fogsz

Ősszel a preppy, dark academia, '90-es évek divatját ötvözik. A stílusosság és a trendi megjelenés titka az átmeneti időszakban, a rétegezésben és a kiegészítőkben van. Hozd elő a benned rejlő kreativitást, mert a 2025 őszi divat sokkal több lesz, mint a barna és bézs színek keveredése. 

Co ords szettek

Az egyik legnagyobb trend az összeillő szettek lesznek, amelyek praktikusabbak, mint gondolnád. Egy co ords megjelenés mindig „put together" hangulatot fog kölcsönözni számodra, így ha egy nehéz nap jön, vagy vizsgád lesz, dobd fel a hangulatodat egy ilyen stílusos szettel. 

co ords szettek
Idén ősszel divatban lesznek az összeillő szettek
Forrás: Getty Images Europe

Sportos lazaság

Hailey Bieber modell megmutatta, hogyan lehet az edzős leggings stílusos. Ha kényelemre vágysz, de nem akarsz slamposnak tűnni, viselj egy szűk leggingst fehér zoknival, bőr sneakerrel, baseballsapkával és egy oversized bomber dzsekivel. 

hailey bieber outfit
Hailey Bieber őszi outfitje
Forrás: GC Images

Kényelem és otthoni viselet

Ha már kényelemnél tartunk, 2025 őszének egyik legnagyobb divattrendje a kényelmes, otthoni viselet lesz, mégpedig street style-ban. Vedd elő a kötött pizsamagatyád, a lábszármelegítődet és a vastag, pihe-puha zoknijaidat, mert ezek lesznek a legjobb outfitelemek.

Kényelem magas fokon
Kényelem magas fokon
Forrás: Getty Images Europe

Profi basic outfit

Ha valami professzionálisabb, preppy stílusra vágysz idén, akkor a hasított bőr kabát az egyik legtrendibb darab számodra. Kendall Jenner ezzel a szettel tömegeket inspirált, egyre többen kombinálják a balerina cipőt és az átmeneti kabátot.

kendall jenner stílusa
Kendall Jenner őszi outfitje
Forrás:  Getty Image

A pufi mellény lesz a legtöbbet látott ruhadarab

A szeszélyes szeptemberi időjáráshoz öltözni igazi kihívás, de egy mélybarna színű pufi mellény tökéletes társad lehet az iskolakezdésben. Bella Hadid is imádja, gyakran viseli bő szárú nadrágokkal és fehér kötött hosszú ujjúval is.

bella hadid outfit
Bella Hadid szeptemberi outfitje
Forrás: Getty Images Europe

Miniszoknya az ősz kedvence marad

A nyárból megmarad a miniszoknya iránti imádat is, csak most horgolt, színes harisnyákkal párosíthatod. Válassz egy hasított bőr vagy kordbársony szoknyát, így az anyag passzol az évszak hangulatához.

miniszoknya outfit
A miniszoknya még divat lesz
Forrás: Getty Images Europe

 

