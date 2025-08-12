Vár az egyetem? Ezekkel a back to school szettekkel te leszel a legtrendibb

Hamarosan vége a nyárnak és elkezdődik egy újabb tanév, és egy újabb őszi szemeszter. Ha te is imádod a Gossip Girl sorozat divatját és a back to school videókat, akkor meghoztuk a tökéletes szettinspirációt az iskolakezdéshez. Ideje jegyzetelned, mert ezeket a szuper trendi szetteket te is imádni fogod!
Ősszel a preppy, dark academia, '90-es évek divatját ötvözik. A stílusosság és a trendi megjelenés titka az átmeneti időszakban, a rétegezésben és a kiegészítőkben van. Hozd elő a benned rejlő kreativitást, mert a 2025 őszi divat sokkal több lesz, mint a barna és bézs színek keveredése.
Az egyik legnagyobb trend az összeillő szettek lesznek, amelyek praktikusabbak, mint gondolnád. Egy co ords megjelenés mindig „put together" hangulatot fog kölcsönözni számodra, így ha egy nehéz nap jön, vagy vizsgád lesz, dobd fel a hangulatodat egy ilyen stílusos szettel.
Hailey Bieber modell megmutatta, hogyan lehet az edzős leggings stílusos. Ha kényelemre vágysz, de nem akarsz slamposnak tűnni, viselj egy szűk leggingst fehér zoknival, bőr sneakerrel, baseballsapkával és egy oversized bomber dzsekivel.
Ha már kényelemnél tartunk, 2025 őszének egyik legnagyobb divattrendje a kényelmes, otthoni viselet lesz, mégpedig street style-ban. Vedd elő a kötött pizsamagatyád, a lábszármelegítődet és a vastag, pihe-puha zoknijaidat, mert ezek lesznek a legjobb outfitelemek.
Ha valami professzionálisabb, preppy stílusra vágysz idén, akkor a hasított bőr kabát az egyik legtrendibb darab számodra. Kendall Jenner ezzel a szettel tömegeket inspirált, egyre többen kombinálják a balerina cipőt és az átmeneti kabátot.
A szeszélyes szeptemberi időjáráshoz öltözni igazi kihívás, de egy mélybarna színű pufi mellény tökéletes társad lehet az iskolakezdésben. Bella Hadid is imádja, gyakran viseli bő szárú nadrágokkal és fehér kötött hosszú ujjúval is.
A nyárból megmarad a miniszoknya iránti imádat is, csak most horgolt, színes harisnyákkal párosíthatod. Válassz egy hasított bőr vagy kordbársony szoknyát, így az anyag passzol az évszak hangulatához.
