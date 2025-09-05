A hálóing nem csak a hálószobába való: kövesd te is Bella Hadid és Hailey Bieber stílusát

A cottage core és az olyan finom esztétikák, mint a rokokó mind hatalmas trendet teremtenek a divatban és úgy tűnik hosszú távon velünk maradnak. A finom, lágy darabok már egy ideje visszatérőben vannak, azonban egy nem várt fordulat lépett a divattrendek közé, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy kedvenc világsztárjaink, stílusikonjaink a hálóingjeiket az utcán viselik. Igen jól olvastad, az éjszaki viselet mostantól a street style legdivatosabb eleme!

A halóing mostantól a legdivatosabb ruha

Forrás: GC Images

Ha te is imádod a következő nők stílusát, akkor túrd fel a nagymamád fehérneműs fiókját, mert a nagy, lenge hálóingek lesznek a legextrább elemei az outfitednek az elkövetkezendő időben.

A hálóing mostantól ruhatárunk alapdarabja lesz

Bella Hadid

A trend azért kapott ismét hatalmas figyelmet, mert a világhírű szupermodell, Bella Hadid egy nemrégiben megrendezett babaváró piknikre egy tündérmesébe illő slip dressben, vagy más néven hálóingben jelent meg, amit wesco stílusban egy cowboycsizmával párosított és mézszőke, aranyló haját leengedve hagyta a teljesség kedvéért.

Bella Hadid és a kedvenc hálóing ruhája

Forrás: Profimedia

Hailey Bieber

Hailey Biber a minimalista, stílusos öltözködéséről ismert, de amikor egy trend igazán kinövi magát, akkor általában ő is felül arra a bizonyos hullámra. A sztárfeleség nemrégiben egy Instaram-posztban osztotta meg egyedi outfitjét, ami tökéletes, ellentétes elemekből áll. Ha te is imádod az edgy, egyedi stílust, akkor párosítsd a finom, csipke anyagú ruhát egy kemény, bőr, szegecses cipővel, táskával vagy kabáttal.

Rihanna

A világhírű énekesnő és stílusikon Rihanna is többször kipróbálta már a hálóinget és babydollt utcai viseletként. Az énekesnő egyedi fehérneműmárkája is olyan darabokból áll, ami arra ösztönöz minket, hogy merjünk kreatívak lenni a divat terén is. Rihanna egyik legzseniálisabb hálóinges outfitje az volt, amikor várandós pocakját villantotta meg egy fekete, átlátszó babydoll szabású hálóingben. A merész szettet egy magas szárú, fekete csizmával, erős sminkkel, lezselézett hajjal és oversized fekete bőrdzsekivel egészítette ki.

Rihanna hálóing szettje

Forrás: Getty Image

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter egész brandje, stílusa, koncertmegjelenése az 50-es, 60-as évek budoárja körül forog. Így az ő öltözködése állandóan utal az éjszakai viseletre, gyakran láthatjuk pizsamának, fehérneműnek tűnő darabokban, ami igazi izgalmat visz megjelenésébe. A nemrégiben felkapott énekesnőt fellépésein is hálóingekben, tollas köntösökben, mamuszokban és kövekkel kirakott fűzőkben lehet látni.