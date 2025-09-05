Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A hálóing nem csak a hálószobába való: kövesd te is Bella Hadid és Hailey Bieber stílusát

Bella Hadid Sabrina Carpenter hálóing Rihanna
Egyszerű, éteri romantika és nőiesség egy új szinten. Neked is kell egy slip dress azaz egy olyan hálóing, ami a ruhatárad alapdarabjává válhat. Ezt a finom nőiességet sugárzó darabot muszáj az utcán is viselned.

A cottage core és az olyan finom esztétikák, mint a rokokó mind hatalmas trendet teremtenek a divatban és úgy tűnik hosszú távon velünk maradnak. A finom, lágy darabok már egy ideje visszatérőben vannak, azonban egy nem várt fordulat lépett a divattrendek közé, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy kedvenc világsztárjaink, stílusikonjaink a hálóingjeiket az utcán viselik. Igen jól olvastad, az éjszaki viselet mostantól a street style legdivatosabb eleme!

A halóing mostantól a legdivatosabb ruha
Ha te is imádod a következő nők stílusát, akkor túrd fel a nagymamád fehérneműs fiókját, mert a nagy, lenge hálóingek lesznek a legextrább elemei az outfitednek az elkövetkezendő időben. 

A hálóing mostantól ruhatárunk alapdarabja lesz

Bella Hadid

A trend azért kapott ismét hatalmas figyelmet, mert a világhírű szupermodell, Bella Hadid egy nemrégiben megrendezett babaváró piknikre egy tündérmesébe illő slip dressben, vagy más néven hálóingben jelent meg, amit wesco stílusban egy cowboycsizmával párosított és mézszőke, aranyló haját leengedve hagyta a teljesség kedvéért. 

Hailey Bieber

Hailey Biber a minimalista, stílusos öltözködéséről ismert, de amikor egy trend igazán kinövi magát, akkor általában ő is felül arra a bizonyos hullámra. A sztárfeleség nemrégiben egy Instaram-posztban osztotta meg egyedi outfitjét, ami tökéletes, ellentétes elemekből áll. Ha te is imádod az edgy, egyedi stílust, akkor párosítsd a finom, csipke anyagú ruhát egy kemény, bőr, szegecses cipővel, táskával vagy kabáttal. 

Rihanna

A világhírű énekesnő és stílusikon Rihanna is többször kipróbálta már a hálóinget és babydollt utcai viseletként. Az énekesnő egyedi fehérneműmárkája is olyan darabokból áll, ami arra ösztönöz minket, hogy merjünk kreatívak lenni a divat terén is. Rihanna egyik legzseniálisabb hálóinges outfitje az volt, amikor várandós pocakját villantotta meg egy fekete, átlátszó babydoll szabású hálóingben. A merész szettet egy magas szárú, fekete csizmával, erős sminkkel, lezselézett hajjal és oversized fekete bőrdzsekivel egészítette ki.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter egész brandje, stílusa, koncertmegjelenése az 50-es, 60-as évek budoárja körül forog. Így az ő öltözködése állandóan utal az éjszakai viseletre, gyakran láthatjuk pizsamának, fehérneműnek tűnő darabokban, ami igazi izgalmat visz megjelenésébe. A nemrégiben felkapott énekesnőt fellépésein is hálóingekben, tollas köntösökben, mamuszokban és kövekkel kirakott fűzőkben lehet látni. 

Zoe Kravitz

Zoe Kravitz az egyik legegyedibb stílusikon az A-listás hírességek között, a gyakran nepo babyként emlegetett színésznő és rendező olyan kreatív, sokszínű és extra outfitekben szokott utcára lépni, hogy csak ámul tőle a divatvilág. Zoe kivételesen imádja a slip dress trendet, hiszen ez a fajta boho lazaság az ő személyiségének valódi tükörképe. 

Ez a sztárok kedvenc bikinije: Kylie Jenner és Dua Lipa retró mintát hoztak újra divatba

2025 nyarának legnagyobb divattrendje már a fürdőruhákat is elérte.

Apukád sportrövidnadrágja a nyár legnagyobb trendje — Harry Styles és Hailey Bieber már hordja

Neked is kell ez a sztár divattrend!

9 alkalom, amikor világsztárok alkották újra Diana hercegné ikonikus stílusát

Diana hercegné nemcsak kedvességével, személyiségével, de kifogástalan stílusával is maradandó nyomott hagyott. Diana ikonikus outfitjeit mai napig A listás világsztárok alkotják újra!

 

