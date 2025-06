Ezeket a Sabrina Carpenter-pózokat könnyedén kivitelezheted a hálószobában – Íme a legvadabbak!

Ha valaki 2025-ben nemcsak a fülének, de a fantáziájának is szeretne egy kis pluszt, az elég, ha elmegy egy Sabrina Carpenter koncertre. A Juno című sláger közben ugyanis a fiatal popikon minden alkalommal előad egy kis, nos… testbeszédleckét, amitől nemcsak a közönség, hanem az internet is teljes extázisba kerül.

Sabrina Carpenter pózai garantáltan felpezsdítik a hangulatot a hálószobában.

Sabrina Carpenter felpezsdítheti a hálószobai huncutkodást

A TikTok máris tele van az ikonikus „Juno-pózokkal”, és ha eddig csak azt gondoltad, hogy ez valami ártatlan kis tánc, hát… think again. Ezek a mozdulatok simán megállják a helyüket egy hálószobai koreográfiában is.

Sabrina Carpenter megmutatta, hogy a színpadon is lehet erotikusan, mégis stílusosan kommunikálni. A kérdés már csak az, hogy te mennyit mersz átültetni a saját show-műsorodba. Ha nem is pont úgy, ahogy ő, de egy kis inspiráció sosem árt.

Úgyhogy most jöjjön a teljes lista: öt póz, amit Sabrina csak mutat - de te meg is valósíthatsz.

5. Stockholm No.2 – A szerszámfújás esete

Egy kis térdelés, haj előre, és máris mehet a „művelet”. Sabrina e mozdulata egyértelmű utalás arra, amikor szájjal és némi légies kreativitással teszünk boldoggá valakit. Lényeg: nem kell túlkomplikálni, csak adj bele mindent – akár úgy is, mintha egy gyertyát próbálnál eloltani.

4. Los Angeles No.2 – Haj hátra, és indulhat a móka

Az egyik legegyszerűbb, mégis legikonikusabb póz. Haj hátrafog, és indul a szájjal kényeztetés - minden egyenes, letisztult és mégis hihetetlenül szexi. Itt nem kell több trükk: csak jelenlét, odaadás, és egy jó hajgumi, hogy ne zavarjon a hajad.

3. Los Angeles No.3 – cowgirl, de deluxe

Itt már egyértelmű a vibe: lovaglós póz, ahogy azt a vadnyugaton tanítják – de egy kis Sabrina-féle díva csavarral. A medence ritmikus mozgása, a tekintet és a tartás mind azt sugallják: te vagy az, aki irányít. És ha egyszer felültél, hát nehéz lesz leszállni.

2. Nashville – Oldalról, lábemelés és spárga, ha igazán bátor vagy

Na, ez már akrobatika. Sabrina oldalra fordul, egyik lábát a levegőbe lendíti, és ha igazán elemében van, még egy spárgát is bedob. Hálószobai verzió: oldalról közelítesz, egyik lábad fel, partnered mögötted, és ha jól megy, a mozdulatsorból lehet egy átfordulós spárgapóz is. Csak óvatosan – ne egy átlagos szerda estére időzítsd!