Gótikus romantika és kivillanó hasak: ezek voltak az MTV VMA legbevállalósabb megjelenései

Pop, rock and roll és showbiznisz – ezek jellemezték az idei évi MTV VMA díjátadóját. A vörös szőnyegen igazi harc folyt az énekesnők között a legbevállalósabb megjelenésért. Kigyűjtöttük az esemény legizgalmasabb divatpillanatait, amiket neked is látnod kell!

2025 MTV VMAs díjátadó

A 2025-ös MTV VMA-s divatpillanatai

A popdívák minden évben kitesznek magukért, és ez idén sem volt másképpen. Az MTV Video Music Award díjátadó a zeneipar egyik legnevesebb eseménye, amikor mindenki a lehető legextrémebb formáját akarja nyújtani. Az idei jelöltek és fellépők igazi sztárparádét alkottak, többek között részt vett Lady Gaga, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Tyla és még Mariah Carey is az eseményen.

2025 MTV VMA legemlékezetesebb megjelenései!

Doja Cat

Az amerikai énekesnő egy '80-as éveket idéző, kockás miniruhában jelent meg, amit extrém, sárga magassarkúval és vörös rúzzsal egészített ki. A Balmain által tervezett ruha mély kivágása és kihangsúlyozott csípője kiemelte Doja Cat alakját.

Doja Cat 2025 MTV VMAs

Tate McRae

Az újdonsült pop énekesnő egy fehér, átlátszó estélyiben jelent meg a vörös szőnyegen. A ruhát Ludovic de Saint Sernin tervezte, és légies, világos anyaga jól kiemelte Tate barna bőrét.

Tate McRea MTV VMAs

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter egy romantikus, átlátszó piros csipkés estélyiben volt, amit igazi dívaként egy lila tollas boával egészített ki. A ruhát Valentino tervezte.

Sabrina Carpenter 2025 MTV VMAs

A mai modern pop zenének Sabrina az egyik legkiemelkedőbb alakja, és ezt a díjátadón adott fellépésén is megmutatta. Fellépésén egy Britney Spears ihletésű outfitben láthattuk, ami egy ezüst köves melltartóból és egy fekete flitteres mini rövidnadrágból állt.

FKA twigs

Az énekesnő egy merész bordó co-ord szettben jelent meg, amit feketére festett fogakkal, fekete magassarkú csizmával és maximalista karkötőkkel egészített ki. Az összeállítás megmutatta FKA Twigs egyedi stílusát és nem mellesleg fitt alakját is.

FKA Twigs 2025 MTV VMAs

Taylor Momsen

A Gossip Girl sorozat egykori sztárja, önmagához hűen egy darkos, gótikus outfitben lépett a vörös szőnyegre.