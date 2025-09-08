Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Gótikus romantika és kivillanó hasak: ezek voltak az MTV VMA legbevállalósabb megjelenései

Getty Images North America - Roy Rochlin
divat MTV VMAs bevállalós
Popdívák és luxus! A 2025-ös MTV VMA vörös szőnyegén igazi showbizes szetteket láthattunk. Mutatjuk a legextrémebb megjelenéseket!

Pop, rock and roll és showbiznisz – ezek jellemezték az idei évi MTV VMA díjátadóját. A vörös szőnyegen igazi harc folyt az énekesnők között a legbevállalósabb megjelenésért. Kigyűjtöttük az esemény legizgalmasabb divatpillanatait, amiket neked is látnod kell!

MTV VMAs
2025 MTV VMAs díjátadó
Forrás:  Getty Image

A 2025-ös MTV VMA-s divatpillanatai

A popdívák minden évben kitesznek magukért, és ez idén sem volt másképpen. Az MTV Video Music Award díjátadó a zeneipar egyik legnevesebb eseménye, amikor mindenki a lehető legextrémebb formáját akarja nyújtani. Az idei jelöltek és fellépők igazi sztárparádét alkottak, többek között részt vett Lady Gaga, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Tyla és még Mariah Carey is az eseményen. 

2025 MTV VMA legemlékezetesebb megjelenései!

Doja Cat

Az amerikai énekesnő egy '80-as éveket idéző, kockás miniruhában jelent meg, amit extrém, sárga magassarkúval és vörös rúzzsal egészített ki. A Balmain által tervezett ruha mély kivágása és kihangsúlyozott csípője kiemelte Doja Cat alakját.

doja cat
Doja Cat 2025 MTV VMAs
Forrás: Getty Images North America

Tate McRae

Az újdonsült pop énekesnő egy fehér, átlátszó estélyiben jelent meg a vörös szőnyegen. A ruhát Ludovic de Saint Sernin tervezte, és légies, világos anyaga jól kiemelte Tate barna bőrét. 

Tate McRae
Tate McRea MTV VMAs
Forrás: Getty Images North America

Sabrina Carpenter 

Sabrina Carpenter egy romantikus, átlátszó piros csipkés estélyiben volt, amit igazi dívaként egy lila tollas boával egészített ki. A ruhát Valentino tervezte.

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter 2025 MTV VMAs
Forrás: Getty Images North America

A mai modern pop zenének Sabrina az egyik legkiemelkedőbb alakja, és ezt a díjátadón adott fellépésén is megmutatta. Fellépésén egy Britney Spears ihletésű outfitben láthattuk, ami egy ezüst köves melltartóból és egy fekete flitteres mini rövidnadrágból állt. 

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Sabrina Carpenter performs during the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV)
Forrás: Getty Images North America

FKA twigs

Az énekesnő egy merész bordó co-ord szettben jelent meg, amit feketére festett fogakkal, fekete magassarkú csizmával és maximalista karkötőkkel egészített ki. Az összeállítás megmutatta FKA Twigs egyedi stílusát és nem mellesleg fitt alakját is. 

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: FKA twigs attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Noam Galai/Getty Images for MTV)
FKA Twigs 2025 MTV VMAs
Forrás: Getty Images North America

Taylor Momsen

A Gossip Girl sorozat egykori sztárja, önmagához hűen egy darkos, gótikus outfitben lépett a vörös szőnyegre.

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Taylor Momsen attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Noam Galai/Getty Images for MTV)
Forrás: Getty Images North America

 

