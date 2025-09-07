Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Latex, húsruha és rengeteg villantás: az MTV VMA legbotrányosabb szettjei

Getty Images North America - Dimitrios Kambouris
outfit MTV VMAs botrány
Nagy Kata
2025.09.07.
Az MTV VMA az utóbbi években már nem csupán a zenéről és a díjakról szól, hanem arról is, melyik sztár tud leginkább kiemelkedni a többi közül, és ki tudja leginkább sokkolni a közönséget.

Az MTV VMA évek óta megbízhatóan szállítja a legbotrányosabb szetteket és performanszokat. 

Paris Hilton az MTV VMA-n
Az MTV VMA  mindig okoz meglepetéseket. 
Forrás: Getty Images North America

5 MTV VMA szett, amit soha nem felejtünk el 

Az MTV Video Music Awards évről-évre olyan, mint egy szociális kísérlet, amiben a celebek azt tesztelgetik, vajon meddig tudják még feszegetni a közszeméremsértés, a jó ízlés és a józan ész határát. Bár gyakran a fiatalabb generáció Oscarjaként emlegetik, ha az előbbi a divat haute couture szentélye, akkor a VMA annak a tinilánynak a gardróbja, akire rászakadt a bank és mindenáron meg akarja mutatni, hogy többé már nem kislány. 

Bár kedvenc sztárjaink előszeretettel sokkolnak bennünket megbotránkoztató outfitekkel, mi mégis évről-évre izgatottan várjuk a csámcsognivalót: most sem kell már sokat aludni, ugyanis vasárnap este megrendezésre kerül a 42. 

VMA. Addig is hangolódjunk az eddigi emlékezetes VMA szettekkel! 

1. Lady Gaga

Lady Gaga poses in the press room at the 2010 MTV Video Music Awards at Nokia Theatre L.A. Live on September 12, 2010 in Los Angeles, California.
Lady Gaga 2001-ben. 
Forrás:  Getty Images

2010-ben a világ álla kollektíven esett le Gaga elképesztő antréját látva: a nyers marhahússzett nem csupán rémesen gusztustalannak tűnik, de az állatvédők és vegetáriánusok körében is jócskán kiverte a biztosítékot. De ha legalább szép lett volna! Arról nem is beszélve, hogy elképzelésünk sincs milyen szaga lehetett – hálistennek! 

2. Lil Kim

Lil' Kim (Photo by Kevin Mazur/WireImage)
Lil Kim és az ő...ruhája. 
Forrás: WireImage

A rapper szettje még 2025-ben is kiverné a biztosítékot, szóval gondolhatod, mekkorát ütött a maga idejében, 1999-ben! Bár imádjuk a sellőket és csillámokat, ennek a korszaknak pedig a szimbóluma volt mindkettő, azért mégis teljesen indokolatlan volt ez a szolidnak kicsit sem nevezhető villantás. 

3. Britney Spears

Britney Spears onstage performing at the 2001 MTV Video Music Awards held at the Metropolitan Opera House at Lincoln Center in New York City on September 6, 2001. Photo by Scott Gries/ImageDirect
Britney és Banán a 2001-es MTV VMA-n. Forrás: Getty Images North America

Britney a 2001-es díjátadón két olyan dogot is villantott, ami nekünk soha az életben nem lesz: egy brutál izmos hasfalat és egy óriáskígyót, amivel olyan könnyedséggel mozgott a színpadon, mintha egy egyszerű tollboa lenne. A Banán névre hallgató állat pedig talán azóta is meséli a sziszegős spanoknak, hogy az évezred egyik legikonikusabb produkciójának aktív részese volt. 

4. Rose McGovan 

Marilyn Manson and Rose McGowan during 1998 MTV Video Music Awards at Universal Amphitheatre in Universal City, California, United States. (Photo by Ke.Mazur/WireImage)
Marilyn Manson és Rose McGowan 1998-ban. 
Forrás: WireImage

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a meztelenruhák mennyire szokatlanok voltak pár évtizeddel ezelőttig, így sejtheted, hogy Rose McGovan ruhának aligha nevezhető akármicsodája milyen mértékben sokkolta az embereket 1998-ban. Igazából még a mai napig nem hisszük el, hogy úgy érezte, ez egy szalonképes szett. 

5. Pamela Anderson

373064 01: 9/9/99 New York, NY. Pamela Anderson backstage at the MTV Video Music Awards. Photo by Brenda Chase/Online USA, Inc.
Pamela Anderson fejfedője 1999-ben. Forrás:  Getty Images

A Baywatch színésznőjének szettje inkább vicces, mint felháborító volt 1999-ben is, mi pedig a képeket elnézve csak azon gondolkodunk, mennyire fájhatott Pam feje a nap végére az orbitális fejfedő alatt. 

