Latex, húsruha és rengeteg villantás: az MTV VMA legbotrányosabb szettjei

Az MTV VMA évek óta megbízhatóan szállítja a legbotrányosabb szetteket és performanszokat.
Az MTV Video Music Awards évről-évre olyan, mint egy szociális kísérlet, amiben a celebek azt tesztelgetik, vajon meddig tudják még feszegetni a közszeméremsértés, a jó ízlés és a józan ész határát. Bár gyakran a fiatalabb generáció Oscarjaként emlegetik, ha az előbbi a divat haute couture szentélye, akkor a VMA annak a tinilánynak a gardróbja, akire rászakadt a bank és mindenáron meg akarja mutatni, hogy többé már nem kislány.
Bár kedvenc sztárjaink előszeretettel sokkolnak bennünket megbotránkoztató outfitekkel, mi mégis évről-évre izgatottan várjuk a csámcsognivalót: most sem kell már sokat aludni, ugyanis vasárnap este megrendezésre kerül a 42.
VMA. Addig is hangolódjunk az eddigi emlékezetes VMA szettekkel!
2010-ben a világ álla kollektíven esett le Gaga elképesztő antréját látva: a nyers marhahússzett nem csupán rémesen gusztustalannak tűnik, de az állatvédők és vegetáriánusok körében is jócskán kiverte a biztosítékot. De ha legalább szép lett volna! Arról nem is beszélve, hogy elképzelésünk sincs milyen szaga lehetett – hálistennek!
A rapper szettje még 2025-ben is kiverné a biztosítékot, szóval gondolhatod, mekkorát ütött a maga idejében, 1999-ben! Bár imádjuk a sellőket és csillámokat, ennek a korszaknak pedig a szimbóluma volt mindkettő, azért mégis teljesen indokolatlan volt ez a szolidnak kicsit sem nevezhető villantás.
Britney a 2001-es díjátadón két olyan dogot is villantott, ami nekünk soha az életben nem lesz: egy brutál izmos hasfalat és egy óriáskígyót, amivel olyan könnyedséggel mozgott a színpadon, mintha egy egyszerű tollboa lenne. A Banán névre hallgató állat pedig talán azóta is meséli a sziszegős spanoknak, hogy az évezred egyik legikonikusabb produkciójának aktív részese volt.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a meztelenruhák mennyire szokatlanok voltak pár évtizeddel ezelőttig, így sejtheted, hogy Rose McGovan ruhának aligha nevezhető akármicsodája milyen mértékben sokkolta az embereket 1998-ban. Igazából még a mai napig nem hisszük el, hogy úgy érezte, ez egy szalonképes szett.
A Baywatch színésznőjének szettje inkább vicces, mint felháborító volt 1999-ben is, mi pedig a képeket elnézve csak azon gondolkodunk, mennyire fájhatott Pam feje a nap végére az orbitális fejfedő alatt.
