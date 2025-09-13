Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 13., szombat Kornél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattrend

Ez lesz az őszi divat kedvenc ruhadarabja és a te gardróbod is könyörögni fog érte

Getty Images Europe - Moritz Scholz
divattrend farmer ősz
Megérkezett az őszi divat jolly jokere! Ha te is elkezdenéd az új szezonális ruhatárad kiépítését, akkor van egy ruhadarab, ami elengedhetetlen lesz : a fehér nadrág.

Az őszi divattrendeket illetően a szezon legtrendibb ruhadarabja a laza szabású fehér farmer lesz. Ha a te terveid között szerepel egy őszi kapszulagardrób kialakítása, akkor neked is szükséged lesz egy sokoldalú fehér farmerre!

őszi divat 2025, trend, fehér farmernadrág
Őszi divat 2025: a fehér farmernadrág mindent visz!
Forrás:  Getty Image

2025 őszi divat és a fehér farmernadrág trendje

Míg a nyár abszolút kedvence a krém lennadrág volt, ősszel ez kissé átalakul. Ha eddig még nem volt fehér, szürkésfehér, elefántcsontszínű vagy krém farmered, akkor most eljött a te időd! Mivel ősszel a mély csokibarna, karamell színek dominálnak, ezért egy stílusos outfit összeállításához, olyan kontrasztos színekre lesz szükséged, mint a fehér. 

Stílustippek a fehér farmernadrághoz 

Ha téged is elcsábított idén az állatminta trend, akkor ezt az őszre is továbbviheted, főleg, ha egy fehér nadrággal kombinálod. Ha a ruhatáradban már helyet kapott egy velúr bomber dzseki, egy klumpa és egy bőr táska, akkor meg is van az új kedvenc összeállításod. A laza, egyenes szabású vagy baggy fehér farmer a megfelelő kiegészítőkkel csendes luxus hangulatot kölcsönöz a megjelenésednek. Ez a ruhadarab egyszerre lehet finoman nőies, sportosan elegáns és bevállalós is. 

Kendall Jenner és Hailey Bieber is a fehéret kedveli idén ősszel
Forrás:  Getty Image

A magas derék helyett idén a közép vagy alacsony derekú nadrágok kerülnek reflektorfénybe, így az övek is főszerepet kapnak. Kendall Jenner a trendhez egy felsőrészben feszülős, szárban egyenes farmert választott, amihez egy barna bőr övet és kötött mellényt párosított. Ezzel ellentétben Hailey Bieber egy cargo stílusú nadrágot viselt, amihez pufi kabátja és a sleeked back haja tökéletesen passzolt.

Bella Hadid és Zendaya
Forrás:  Getty Image

Bella Hadid az idei Cannes-i filmfesztiválon egy fehér szettben jelent meg, ami tökéletesen kiemelte a szupermodell alakját. Bella nadrágja szinte azonnal virális lett, hiszen pont az a vintage trapéz szabás, ami most annyira trendi. Zendaya egy lazább, baggy nadrágot választott, szintén egy fehér felsővel, a monokróm outfit tökéletes inspiráció lehet minden minimalista stílust kedvelő számára. 

Apukád sportrövidnadrágja a nyár legnagyobb trendje — Harry Styles és Hailey Bieber már hordja

Neked is kell ez a sztár divattrend!

Mediterrán életérzés a hétköznapokon is – a szardínialány-trend a nyár kedvence

Halpikkelyminta, tengeri motívumok és bohém hangulat – a „szardínialány” stílus tökéletes választás, ha a mediterrán életérzést szeretnéd becsempészni a hétköznapi szettjeidbe. Ismerd meg a nyár egyik legizgalmasabb trendjét, amit garantáltan te is megszeretsz majd!

Öltözz olaszosan: így vidd bele az Aperol színét az outfitedbe − A nyári naplementéket idézi

Neked is kell egy kis narancs a ruhatáradba!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu