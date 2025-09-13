Ez lesz az őszi divat kedvenc ruhadarabja és a te gardróbod is könyörögni fog érte

Az őszi divattrendeket illetően a szezon legtrendibb ruhadarabja a laza szabású fehér farmer lesz. Ha a te terveid között szerepel egy őszi kapszulagardrób kialakítása, akkor neked is szükséged lesz egy sokoldalú fehér farmerre!
Míg a nyár abszolút kedvence a krém lennadrág volt, ősszel ez kissé átalakul. Ha eddig még nem volt fehér, szürkésfehér, elefántcsontszínű vagy krém farmered, akkor most eljött a te időd! Mivel ősszel a mély csokibarna, karamell színek dominálnak, ezért egy stílusos outfit összeállításához, olyan kontrasztos színekre lesz szükséged, mint a fehér.
Ha téged is elcsábított idén az állatminta trend, akkor ezt az őszre is továbbviheted, főleg, ha egy fehér nadrággal kombinálod. Ha a ruhatáradban már helyet kapott egy velúr bomber dzseki, egy klumpa és egy bőr táska, akkor meg is van az új kedvenc összeállításod. A laza, egyenes szabású vagy baggy fehér farmer a megfelelő kiegészítőkkel csendes luxus hangulatot kölcsönöz a megjelenésednek. Ez a ruhadarab egyszerre lehet finoman nőies, sportosan elegáns és bevállalós is.
A magas derék helyett idén a közép vagy alacsony derekú nadrágok kerülnek reflektorfénybe, így az övek is főszerepet kapnak. Kendall Jenner a trendhez egy felsőrészben feszülős, szárban egyenes farmert választott, amihez egy barna bőr övet és kötött mellényt párosított. Ezzel ellentétben Hailey Bieber egy cargo stílusú nadrágot viselt, amihez pufi kabátja és a sleeked back haja tökéletesen passzolt.
Bella Hadid az idei Cannes-i filmfesztiválon egy fehér szettben jelent meg, ami tökéletesen kiemelte a szupermodell alakját. Bella nadrágja szinte azonnal virális lett, hiszen pont az a vintage trapéz szabás, ami most annyira trendi. Zendaya egy lazább, baggy nadrágot választott, szintén egy fehér felsővel, a monokróm outfit tökéletes inspiráció lehet minden minimalista stílust kedvelő számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.