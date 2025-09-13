Ez lesz az őszi divat kedvenc ruhadarabja és a te gardróbod is könyörögni fog érte

Az őszi divattrendeket illetően a szezon legtrendibb ruhadarabja a laza szabású fehér farmer lesz. Ha a te terveid között szerepel egy őszi kapszulagardrób kialakítása, akkor neked is szükséged lesz egy sokoldalú fehér farmerre!

Őszi divat 2025: a fehér farmernadrág mindent visz!

Forrás: Getty Image

2025 őszi divat és a fehér farmernadrág trendje

Míg a nyár abszolút kedvence a krém lennadrág volt, ősszel ez kissé átalakul. Ha eddig még nem volt fehér, szürkésfehér, elefántcsontszínű vagy krém farmered, akkor most eljött a te időd! Mivel ősszel a mély csokibarna, karamell színek dominálnak, ezért egy stílusos outfit összeállításához, olyan kontrasztos színekre lesz szükséged, mint a fehér.

Stílustippek a fehér farmernadrághoz

Ha téged is elcsábított idén az állatminta trend, akkor ezt az őszre is továbbviheted, főleg, ha egy fehér nadrággal kombinálod. Ha a ruhatáradban már helyet kapott egy velúr bomber dzseki, egy klumpa és egy bőr táska, akkor meg is van az új kedvenc összeállításod. A laza, egyenes szabású vagy baggy fehér farmer a megfelelő kiegészítőkkel csendes luxus hangulatot kölcsönöz a megjelenésednek. Ez a ruhadarab egyszerre lehet finoman nőies, sportosan elegáns és bevállalós is.

Kendall Jenner és Hailey Bieber is a fehéret kedveli idén ősszel

Forrás: Getty Image

A magas derék helyett idén a közép vagy alacsony derekú nadrágok kerülnek reflektorfénybe, így az övek is főszerepet kapnak. Kendall Jenner a trendhez egy felsőrészben feszülős, szárban egyenes farmert választott, amihez egy barna bőr övet és kötött mellényt párosított. Ezzel ellentétben Hailey Bieber egy cargo stílusú nadrágot viselt, amihez pufi kabátja és a sleeked back haja tökéletesen passzolt.

Bella Hadid és Zendaya

Forrás: Getty Image

Bella Hadid az idei Cannes-i filmfesztiválon egy fehér szettben jelent meg, ami tökéletesen kiemelte a szupermodell alakját. Bella nadrágja szinte azonnal virális lett, hiszen pont az a vintage trapéz szabás, ami most annyira trendi. Zendaya egy lazább, baggy nadrágot választott, szintén egy fehér felsővel, a monokróm outfit tökéletes inspiráció lehet minden minimalista stílust kedvelő számára.