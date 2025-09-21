Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A boszi szépségtrükkje: így védd meg magad a rosszakaróktól

Egy TikTok-videó szerint, nem kell pentagrammákat rajzolnod a padlóra ahhoz, hogy megvédd magad. Elég egy csipetnyi varázslat: szépségtrükk a konyhából! Boszorkányok, figyelem!

Itt az idő, hogy kidobjuk a régi és unalmas „self-care Sunday” rutinokat, és boszorkányos fokozatra kapcsoljunk. A TikTok bosziszekciója most egy új, mágikus bőrápolási tippet kürtölt világgá: szegfűszeges testápoló, amely nemcsak hidratál, de állítólag mágikus védelmet is nyújt. Kicsit spa, kicsit sötét mágia, de leginkább: TikTok-szépségtrükk.

Ezzel a szépségtrükkel megvédheted magad a mindennapokban
Bosziszépségtrükk, amely plusz védelmet nyújt

A boszorkánykodás digitális nagyköveteként fellépő @victoriakellly nevű felhasználó, akinek vibe-ja valahol Florence Welch és a Starbucks-boszi között helyezkedik el, egy rendkívül hatásos videóban mutatja meg a nagy boszitrükköt: szegfűszeget rak a testápolójába, és azzal keni be magát minden nap. Az így kapott mágikus mixtúra szerinte nem csak szaténbőrűvé, de energiablokkolóvá is varázsolja.

„Ez így egy védőpajzs lesz” – mondja Victoria, miközben belerakja a konyhai fűszert a testápolójába. Nincs pentagram, nincs sókör – csak egy adag szegfűszeges skincare, amit rákenhetsz az aurádra is, ha épp úgy érzed.

@victoriakellly One of the easiest and my favourite witchy beauty hacks for protection 🫶🏼 use this as your reminder to protect your energy for any negativity 😌💞 #witchtok #witchytips #spirituality #spiritualprotection #beautyhacks ♬ original sound - Victoria Kelly

Miért pont szegfűszeg?

Mielőtt azt hinnénk, hogy ez is csak egy újabb trend a kristályvíz és a teliholdas manifesztációs rituálék után, nézzük, mit tud valójában a szegfűszeg.

A szegfűszeg nemcsak a mézeskalács és a forralt bor sötét hercege, hanem egy régóta ismert spirituális védőnövény is. A népi hiedelmek szerint:

  • elűzi a negatív energiákat,
  • távol tartja a rosszakarókat,
  • sőt, véd a pletykák és az ártó szándék ellen is.

Emellett illóolajként antibakteriális, gyulladáscsökkentő és bőrfeszesítő hatással is bír, szóval a boszorkánykodás itt bizony tudományosan is jól áll.

Placebo vagy pajzs?

Természetesen lehet azon filozofálni, hogy a testápolód valóban energiavédelmi rendszerré válik-e pár szem szegfűszegtől. De amíg jobban érzed magad tőle és megnő az önbizalmad, addig teljesen mindegy, hogy placebo-e, vagy sem. Ráadásul isteni illatod lesz, és a bőröd is hálás lesz érte.

