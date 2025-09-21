A boszi szépségtrükkje: így védd meg magad a rosszakaróktól

Itt az idő, hogy kidobjuk a régi és unalmas „self-care Sunday” rutinokat, és boszorkányos fokozatra kapcsoljunk. A TikTok bosziszekciója most egy új, mágikus bőrápolási tippet kürtölt világgá: szegfűszeges testápoló, amely nemcsak hidratál, de állítólag mágikus védelmet is nyújt. Kicsit spa, kicsit sötét mágia, de leginkább: TikTok-szépségtrükk.
A boszorkánykodás digitális nagyköveteként fellépő @victoriakellly nevű felhasználó, akinek vibe-ja valahol Florence Welch és a Starbucks-boszi között helyezkedik el, egy rendkívül hatásos videóban mutatja meg a nagy boszitrükköt: szegfűszeget rak a testápolójába, és azzal keni be magát minden nap. Az így kapott mágikus mixtúra szerinte nem csak szaténbőrűvé, de energiablokkolóvá is varázsolja.
„Ez így egy védőpajzs lesz” – mondja Victoria, miközben belerakja a konyhai fűszert a testápolójába. Nincs pentagram, nincs sókör – csak egy adag szegfűszeges skincare, amit rákenhetsz az aurádra is, ha épp úgy érzed.
Mielőtt azt hinnénk, hogy ez is csak egy újabb trend a kristályvíz és a teliholdas manifesztációs rituálék után, nézzük, mit tud valójában a szegfűszeg.
A szegfűszeg nemcsak a mézeskalács és a forralt bor sötét hercege, hanem egy régóta ismert spirituális védőnövény is. A népi hiedelmek szerint:
Emellett illóolajként antibakteriális, gyulladáscsökkentő és bőrfeszesítő hatással is bír, szóval a boszorkánykodás itt bizony tudományosan is jól áll.
Természetesen lehet azon filozofálni, hogy a testápolód valóban energiavédelmi rendszerré válik-e pár szem szegfűszegtől. De amíg jobban érzed magad tőle és megnő az önbizalmad, addig teljesen mindegy, hogy placebo-e, vagy sem. Ráadásul isteni illatod lesz, és a bőröd is hálás lesz érte.
