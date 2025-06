Varázslattal a szerelemért? Így működik a Szent Iván-éji szerelmi mágia, ami még Hailey Biebernek is bevonzotta Justint

Ha azt hitted, hogy a szerelem pusztán a Tinder-algoritmuson múlik, van egy meglepetésünk: az északi népek évszázadok óta másban hisznek. A nyár legrövidebb éjszakáján, Szent Iván-éjjelén ugyanis valami különös történik a világban. Kapuk nyílnak, fátylak lebbennek, és még a legsúlytalanabb kívánság is képes földet érni – méghozzá egy szívdobbanás formájában.

Szent Iván-éjjelén bevonzhatod az életed szerelmét.

Szent Iván-éji szerelmi varázslat – Vonzd be a szerelmet az életedbe

Már egyszer írtunk róla, hogy állítólag Hailey Bieber is egy szerelmi varázslattal biztosította be Justin szívét, de persze ezt sosem fogja nyilvánosan elismerni. De a pletykák szerint egy Szent Iván-éji virágkoszorú, egy kis tükörjáték és némi tűzugrás is szerepelt a menüben.

A lényeg: ez az éjszaka nem játék. A régiek szerint ilyenkor a természet energiái a legerősebbek, a föld és az ég közelebb kerül egymáshoz, a mágikus kapuk pedig kicsit résnyire nyitva maradnak.

Ezért ha szerelmet akarsz bevonzani – most kell lépned. Vagy varázsolnod.

A Mettä Nordic nyilvánosságra hozott 8 tradicionális finn szerelmi varázslatot, amit bármelyik bátorkodó szívű kipróbálhat.

8 szerelmi varázslat Szent Iván éjjelére

1. Virágjóslás párnád alatt

Szedj hét különböző vadvirágot, tedd őket a párnád alá – és állítólag álmodban meglátod a jövendőbelidet. Ha nem jön el az álom, lehet, hogy valaki másnál van a virágod.

2. Tükör és gyertya

Éjfélkor egy gyertyával világíts meg egy tükröt – ha igazán szerencsés vagy és elég bátor, a tükörben megláthatod a szerelmed arcát. Vagy legalább egy borostás árnyékot.

3. Alámerülős jóslás

Nézz bele egy forrásba vagy tó vizébe, és figyeld a hullámokat. Ha valami különös formát látsz – például egy szívet vagy egy kérdőjelet – az nem véletlen.

4. Cipődobálós szerelem

Dobd el a bal cipődet a vállad fölött. Ha az ajtó felé mutat az orra, hamarosan jön valaki az életedbe. Ha a szekrény felé, lehet, hogy még marad a kanapé–streaming kombó.

5. Hallgasd a füvet

Szent Iván-éjjelén, ha teljes csendben hallgatózol a fűben fekve, állítólag hallhatod a szerelmed nevét a szél susogásában.