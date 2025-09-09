Elindult a Sztárban Sztár All Stars: ezek voltak a műsor legizgalmasabb divatpillanatai

Elstartolt a Sztárban Sztár All Stars második évada, rögtön 12 énekes látványos párbajával. Az este végére azonban négy versenyzőtől máris el kellett búcsúznunk: Galambos Dorina, Wolf Kati, Nagy Adri és Kocsis Tibi estek ki elsőként. A nyitóadás nemcsak meglepetésvendéget hozott, hanem elképesztő jelmezeket és ikonikus átalakulásokat is – mindezt galériánkban újra átélheted!
Az idei Sztárban Sztár All Stars zsűrisora igazán ütős: Stohl András, Hajós András, Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna ültek a székekben, míg a műsor házigazdái ezúttal is Tilla és Szabó Zsófi voltak. A nyitóadás meglepetést is tartogatott: vendégként érkezett Hans Sigl, a Hegyi doktor sztárja, aki óriási tapsot kapott a közönségtől.
A show persze nemcsak a zenéről szól, hanem a stílusról és a látványról is. A zsűri öltözéke már az első estén igazi összhangot sugárzott: az arany, a fehér és a fekete színek uralták a színpadot. Stohl András vagány bőrdzsekije erősen kontrasztált Liptai Claudia légies, nyárias estélyijével, míg Lékai-Kiss Ramóna átlátszó, hálós ruhája kifejezetten merész és vagány hatást keltett. Hajós András lazán elegáns szettje pedig tökéletesen illeszkedett a többiek stílusához, így együtt igazán harmonikus képet alkottak a zsűriasztal mögött.
A Sztárban Sztár All Stars első adása igazi látványcunamit hozott: Nótár Mary Cher bőrébe bújva gótikus, díva-stílusban hódított, míg Kocsis Tibi Marilyn Monroe csillogó nőiességét idézte meg. Dér Heni átalakulása különösen emlékezetes volt – metál arany ruhája és aranyláncos fejdísze igazi istennőként emelte a színpadra. A produkciókban nemcsak a zene, hanem a divat, a smink és a hajszobrászat is mesteri egységben tündökölt, így a nézők valódi showbizes élményt kaptak.
Kattints az első este galériájára!
