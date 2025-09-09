Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd

Elindult a Sztárban Sztár All Stars: ezek voltak a műsor legizgalmasabb divatpillanatai

divat Sztárban Sztár All Star Lékai-Kiss Ramóna Stohl András Liptai Claudia
Arany, fekete, fehér és showműsor! Elstartolt a Sztárban Sztár All Stars, és már az első műsorban izgalmas divatpillanatokat láthattunk. Kattints a galériánkra és nézd meg az első rész legjobb pillanatait!

Elstartolt a Sztárban Sztár All Stars második évada, rögtön 12 énekes látványos párbajával. Az este végére azonban négy versenyzőtől máris el kellett búcsúznunk: Galambos Dorina, Wolf Kati, Nagy Adri és Kocsis Tibi estek ki elsőként. A nyitóadás nemcsak meglepetésvendéget hozott, hanem elképesztő jelmezeket és ikonikus átalakulásokat is – mindezt galériánkban újra átélheted!

Sztárban Sztár
Sztárban Sztár All Stars első része
A Sztárban Sztár All Stars első adása izgalmas pillanatokkal indult

Az idei Sztárban Sztár All Stars zsűrisora igazán ütős: Stohl András, Hajós András, Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna ültek a székekben, míg a műsor házigazdái ezúttal is Tilla és Szabó Zsófi voltak. A nyitóadás meglepetést is tartogatott: vendégként érkezett Hans Sigl, a Hegyi doktor sztárja, aki óriási tapsot kapott a közönségtől.

A show persze nemcsak a zenéről szól, hanem a stílusról és a látványról is. A zsűri öltözéke már az első estén igazi összhangot sugárzott: az arany, a fehér és a fekete színek uralták a színpadot. Stohl András vagány bőrdzsekije erősen kontrasztált Liptai Claudia légies, nyárias estélyijével, míg Lékai-Kiss Ramóna átlátszó, hálós ruhája kifejezetten merész és vagány hatást keltett. Hajós András lazán elegáns szettje pedig tökéletesen illeszkedett a többiek stílusához, így együtt igazán harmonikus képet alkottak a zsűriasztal mögött.

A Sztárban Sztár All Stars első adása igazi látványcunamit hozott: Nótár Mary Cher bőrébe bújva gótikus, díva-stílusban hódított, míg Kocsis Tibi Marilyn Monroe csillogó nőiességét idézte meg. Dér Heni átalakulása különösen emlékezetes volt – metál arany ruhája és aranyláncos fejdísze igazi istennőként emelte a színpadra. A produkciókban nemcsak a zene, hanem a divat, a smink és a hajszobrászat is mesteri egységben tündökölt, így a nézők valódi showbizes élményt kaptak.

Kattints az első este galériájára!

Dér Heni (The Cranberries)
Király Viktor (Teddy Swims)
Nótár Mary (Cher)
Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika
Hans Sigl
Nagy Adri (Connie Francis)
Stohl András, Liptai Klaudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András összeillő szettekben szerepeltek az első műsorban.
