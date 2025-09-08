Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 8., hétfő

Dráma a TV2 stúdiójában: négy versenyzőnek is távoznia kellett a Sztárban Sztár All Starsból

2025.09.08.
A Sztárban Sztár All Stars első adása óriási meglepetéseket tartogatott: négy énekestől kellett elköszönniük a nézőknek a TV2 nagy sikerű show-jában.

A Sztárban Sztár All Stars második évada vasárnap este indult, tizenkét versenyző lépett színpadra. A fellépők nem csupán a közönség kegyeiért küzdöttek, hanem a zsűrit is meg kellett győzniük, köztük a külföldi sztárvendéget, Hans Siglt. Bár szinte mindenki emlékezetes produkcióval rukkolt elő, a szabályok könyörtelenek: az este végére négy indulónak távoznia kellett.

Négyen estek ki a Sztárban Sztár All Stars első adásában
Forrás: TV2

Sztárban Sztár All Stars: négyen estek ki az első adásban

Az első kiesők Wolf Kati és Galambos Dorina lettek, miután párbajukban kevesebb szavazatot gyűjtöttek, és a zsűri sem biztosított számukra menekülőutat. Az este során Kocsis Tibor, Nagy Adri, Király Viktor és Freddie a „reményzónába” kerültek, ahol újabb szavazás döntött a sorsukról. Végül Kocsis Tibor és Nagy Adri számára is véget ért a verseny, így összesen négy énekes búcsúzott a műsor első adásában - írja a Borsonline.

Tragikus véget ért a három gyerekével bujkáló apa története: négy év után talált rájuk a rendőrség

Tragikus véget ért egy évek óta húzódó ügy Új-Zélandon: a rendőrség hétfőn tűzpárbajban lelőtte Tom Phillipset, aki 2021 óta szökésben volt három gyermekével. Az összecsapás egy betörés után történt. A hatóságok az egyik gyermeket megtalálták a helyszínen, a másik kettőt azonban még keresik.

Csodás fotókon a teljes holdfogyatkozás: mutatjuk, hogy láttuk mi, magyarok, és milyen volt a világ többi táján - GALÉRIA

Szeptember 7-én különleges égi jelenség kápráztatta el a világot: teljes holdfogyatkozást figyelhettünk meg Magyarországról is. Bár az időjárás néhol felhősre fordult, sok helyen mégis tisztán kirajzolódott az égen a vöröses árnyalatú telihold, amelyet vérholdnak is neveznek.

Károly király szándékosan kerülte el Harry herceget az elmúlt években - állítja a szakértő

Egyre biztosabb, hogy a jövő héten találkozni fog egymással apa és fia. Egy szakértő szerint eddig azért nem jött össze a személyes találkozó, mert Károly király fél az esetleges következményektől.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
