Dráma a TV2 stúdiójában: négy versenyzőnek is távoznia kellett a Sztárban Sztár All Starsból

A Sztárban Sztár All Stars második évada vasárnap este indult, tizenkét versenyző lépett színpadra. A fellépők nem csupán a közönség kegyeiért küzdöttek, hanem a zsűrit is meg kellett győzniük, köztük a külföldi sztárvendéget, Hans Siglt. Bár szinte mindenki emlékezetes produkcióval rukkolt elő, a szabályok könyörtelenek: az este végére négy indulónak távoznia kellett.

Négyen estek ki a Sztárban Sztár All Stars első adásában

Forrás: TV2

Sztárban Sztár All Stars: négyen estek ki az első adásban

Az első kiesők Wolf Kati és Galambos Dorina lettek, miután párbajukban kevesebb szavazatot gyűjtöttek, és a zsűri sem biztosított számukra menekülőutat. Az este során Kocsis Tibor, Nagy Adri, Király Viktor és Freddie a „reményzónába” kerültek, ahol újabb szavazás döntött a sorsukról. Végül Kocsis Tibor és Nagy Adri számára is véget ért a verseny, így összesen négy énekes búcsúzott a műsor első adásában - írja a Borsonline.