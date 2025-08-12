Megvan a névsor: ők lesznek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői

Kiderült, kik szerepelnek a TV2 népszerű műsorának új évadában. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije idén is a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András, Stohl András lesz, és már azt is tudni lehet, kik versenyeznek. A műsor szeptember 7-től lesz látható minden vasárnap.

Kiderült, kik lesznek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői

Forrás: TV2

Íme a Sztárban Sztár All Stars versenyzői!

Női versenyzők

Dér Heni, az első évadban szerepelt, a második adásban esett ki

Nótár Mary, a Sztárban Sztár első évadában a harmadik helyen végzett

Janicsák Veca, a műsor 2017-es szériájában a negyedik helyet csípte meg

Muri Enikő, a negyedik széria döntőjéig menetelt, de végül a negyedik helyet szerezte meg

Szandi, az első évadban csak Bereczki Zoli tudta megelőzni

Galambos Dorina, a nyolcadik évad legelején esett ki

Nagy Adri, saját évadában ezüstérmes lett, a legjobb női versenyző lett

Völgyi Zsuzsi, a második széria első adásában esett ki

Wolf Kati, ötödik helyen végzett saját évadában

Péterffy Lili 2022-ben versenyzett, az elődöntő kapujában kellett távoznia

Nemazalány imádta a szereplést a műsorban, de sajnos harmadikként neki kellett távoznia

Kozma Orsi, a nagyon erős negyedik évadban a nyolcadik helyig jutott



Férfi versenyzők

Freddie, aki a Sztárban Sztár hatodik évadának győztese volt

Veréb Tomi, a műsor negyedik évadának győztese

Vavra Bence, a nyolcadik szériát nyerte meg, Marics Petit előzte meg a döntőben

Kocsis Tibor 2016-ban, Veréb Tomi mögött a második helyet szerezte meg

Kállay- Saunders András, saját évadában hatodik helyen végzett

Király Viktor hatalmas csatában végül ezüstérmes lett Horváth Tomi mögött, akivel most újra egymás ellen szállnak harcba

Varga Viktor, saját évadában negyedik helyig jutott

Horváth Tamás, az ötödik évad győzteseként tér vissza a műsorba

Vastag Csaba, 2020-ban a műsor harmadik helyén végzett, amit nagy bravúrként élt meg

Pintér Tibor, a hatodik évadban versenyzett, a hetedik adásban esett ki

Vásáry Andre, a műsor negyedik szériájában a hatodik hely lett az övé

Mészáros Árpád Zsolt, a negyedik évadban elsőként esett ki, most előrébb szeretne jutni.