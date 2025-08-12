Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd

Megvan a névsor: ők lesznek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői

TV2 Sztárban sztár All Stars Tilla Liptai Claudia
Közeleg a TV2 és az ország legnagyobb házibulija. A csatorna nyilvánosságra hozta a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak és szereplőinek listáját.

Kiderült, kik szerepelnek a TV2 népszerű műsorának új évadában. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije idén is a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András, Stohl András lesz, és már azt is tudni lehet, kik versenyeznek. A műsor szeptember 7-től lesz látható minden vasárnap. 

Kiderült, kik lesznek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői
Kiderült, kik lesznek a  Sztárban Sztár All Stars versenyzői
Forrás: TV2

Íme a Sztárban Sztár All Stars versenyzői! 

Női versenyzők

  • Dér Heni, az első évadban szerepelt, a második adásban esett ki
  • Nótár Mary, a Sztárban Sztár első évadában a harmadik helyen végzett
  • Janicsák Veca, a műsor 2017-es szériájában a negyedik helyet csípte meg
  • Muri Enikő, a negyedik széria döntőjéig menetelt, de végül a negyedik helyet szerezte meg
  • Szandi, az első évadban csak Bereczki Zoli tudta megelőzni
  • Galambos Dorina, a nyolcadik évad legelején esett ki
  • Nagy Adri, saját évadában ezüstérmes lett, a legjobb női versenyző lett
  • Völgyi Zsuzsi, a második széria első adásában esett ki
  • Wolf Kati, ötödik helyen végzett saját évadában
  • Péterffy Lili 2022-ben versenyzett, az elődöntő kapujában kellett távoznia
  • Nemazalány imádta a szereplést a műsorban, de sajnos harmadikként neki kellett távoznia
  • Kozma Orsi, a nagyon erős negyedik évadban a nyolcadik helyig jutott
     

 Férfi versenyzők

  • Freddie, aki a Sztárban Sztár hatodik évadának győztese volt
  • Veréb Tomi, a műsor negyedik évadának győztese
  • Vavra Bence, a nyolcadik szériát nyerte meg, Marics Petit előzte meg a döntőben
  • Kocsis Tibor 2016-ban, Veréb Tomi mögött a második helyet szerezte meg
  • Kállay- Saunders András, saját évadában hatodik helyen végzett
  • Király Viktor hatalmas csatában végül ezüstérmes lett Horváth Tomi mögött, akivel most újra egymás ellen szállnak harcba
  • Varga Viktor, saját évadában negyedik helyig jutott
  • Horváth Tamás, az ötödik évad győzteseként tér vissza a műsorba
  • Vastag Csaba, 2020-ban a műsor harmadik helyén végzett, amit nagy bravúrként élt meg
  • Pintér Tibor, a hatodik évadban versenyzett, a hetedik adásban esett ki
  • Vásáry Andre, a műsor negyedik szériájában a hatodik hely lett az övé
  • Mészáros Árpád Zsolt, a negyedik évadban elsőként esett ki, most előrébb szeretne jutni.

A TV2 sikerműsorát Tilla vezeti, a szezonpremierre pedig külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars megújult stúdiójába. A szereplőkről fotókat a Bors galériájában találsz. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
