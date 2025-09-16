Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
farmer

Újra divat a 2000-es évek egyszerre imádott és gyűlölt nadrágja, a trapéz − Így viseld stílusosan

Getty Images Europe - Edward Berthelot
farmer trapéznadrág 2000-es évek
A 2000-es évek egyik meghatározó ruhadarabja ismét divatos. Újra népszerű az alacsony derekú trapéznadrág, de új modern változatban. Megmutatjuk, hogyan lehet stílusos a nosztalgikus Y2K farmer.

A 2000-es évek zenéi, ruhái és általános stílusa már az elmúlt két évben újra divatba jött. Az irányzat a Y2K nevet viseli, és egyre több retró darabbal találkozhatunk a mostani ruhakollekciókban. Szinte mindannyiunk emlékezetébe belevésődtek a veszélyesen alacsony derekú nadrágok, a magas sarkú tornacipők, a paperboy sapkák és a glitteres felsők kora. Az idei őszi divatban pedig nem más, mint az alacsony derekú trapéznadrág került reflektorfénybe. Nosztalgiázz, és nézd meg stílustippjeinket. 

alacsony derekú trapéznadrág
Ismét divat az alacsony derekú trapéznadrág
Forrás: Getty Images Europe

Újra divat a trapéznadrág

A bootcut jeans, vagy magyarul trapéznadrág egy olyan szabás, ami évtizedeken át jelen volt a divatban. Láthattuk magas derékkal a '70-es években, laza, egyenes szabással a '90-es években és alacsony derékkal, és feszes szabással a 2000-es években. Most ez a popsin feszes, lábszáron pedig bővülő fazon került újra előtérbe. Annak idején ez a farmer volt a sztárok egyik legnagyobb kedvence, szinte le sem lehetett robbantani róluk, és még a vörös szőnyegen is ezt viselték. Olyan nagy neveket láthattunk ilyen farmerben, mint Britney Spears, Lindsay Lohan, Paris Hilton és Jessica Alba. A 2000-es évek elején a középkék, mosott farmer volt az abszolút kedvenc, amelyeken apró zsebbek és ezüst díszítés voltak. 

2000-es évek, Paris Hilton, Jessica Alba, Britney Spears
A 2000-es évek kedvenc farmerje
Forrás:  Getty Image

Idén a trapéznadrág egy visszafogottabb verziója lesz népszerű. A rizikósan alacsony helyett most a közepesen alacsony derekú nadrágok szerepelnek az őszi kollekciókban. Színben inkább a sötétkék fog dominálni, illetve az állatmintás és metálos darabok is előkerülnek. A bootcut nadrág egyik modern változata is népszerű lesz, amikor a lábszár alsó 10 centiméterét felsliccelik, így nyitott lesz a szár, ez a különleges megoldás pedig frisseséget ad az amúgy klasszikus nadrágnak.

2025 őszi divat
2025 őszi divat: trapéznadrág
Forrás:  Getty Image

A modern trapéznadrágok valahogy a skinny jeans és a harangnadrágok keverékei. Ez a szabás tud elegáns, sportos és vagány is lenni. Ha kicsit lezserebb összeállítást szeretnél, akkor viseld bő oversize felsőkkel és retró tornacipővel. Egy szűk mellénnyel pedig elegáns hangulatot kölcsönözhetsz a megjelenésednek. A 2000-es évekkel ellentétben ma már nem feltétel a hasvillantás, sőt egy hosszabb kötött pulóver, vagy kardigán sikkes dark academia esztétikát testesít meg. 

