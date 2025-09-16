Újra divat a 2000-es évek egyszerre imádott és gyűlölt nadrágja, a trapéz − Így viseld stílusosan

A 2000-es évek zenéi, ruhái és általános stílusa már az elmúlt két évben újra divatba jött. Az irányzat a Y2K nevet viseli, és egyre több retró darabbal találkozhatunk a mostani ruhakollekciókban. Szinte mindannyiunk emlékezetébe belevésődtek a veszélyesen alacsony derekú nadrágok, a magas sarkú tornacipők, a paperboy sapkák és a glitteres felsők kora. Az idei őszi divatban pedig nem más, mint az alacsony derekú trapéznadrág került reflektorfénybe. Nosztalgiázz, és nézd meg stílustippjeinket.

Ismét divat az alacsony derekú trapéznadrág

Forrás: Getty Images Europe

Újra divat a trapéznadrág

A bootcut jeans, vagy magyarul trapéznadrág egy olyan szabás, ami évtizedeken át jelen volt a divatban. Láthattuk magas derékkal a '70-es években, laza, egyenes szabással a '90-es években és alacsony derékkal, és feszes szabással a 2000-es években. Most ez a popsin feszes, lábszáron pedig bővülő fazon került újra előtérbe. Annak idején ez a farmer volt a sztárok egyik legnagyobb kedvence, szinte le sem lehetett robbantani róluk, és még a vörös szőnyegen is ezt viselték. Olyan nagy neveket láthattunk ilyen farmerben, mint Britney Spears, Lindsay Lohan, Paris Hilton és Jessica Alba. A 2000-es évek elején a középkék, mosott farmer volt az abszolút kedvenc, amelyeken apró zsebbek és ezüst díszítés voltak.

A 2000-es évek kedvenc farmerje

Forrás: Getty Image

Idén a trapéznadrág egy visszafogottabb verziója lesz népszerű. A rizikósan alacsony helyett most a közepesen alacsony derekú nadrágok szerepelnek az őszi kollekciókban. Színben inkább a sötétkék fog dominálni, illetve az állatmintás és metálos darabok is előkerülnek. A bootcut nadrág egyik modern változata is népszerű lesz, amikor a lábszár alsó 10 centiméterét felsliccelik, így nyitott lesz a szár, ez a különleges megoldás pedig frisseséget ad az amúgy klasszikus nadrágnak.

2025 őszi divat: trapéznadrág

Forrás: Getty Image

A modern trapéznadrágok valahogy a skinny jeans és a harangnadrágok keverékei. Ez a szabás tud elegáns, sportos és vagány is lenni. Ha kicsit lezserebb összeállítást szeretnél, akkor viseld bő oversize felsőkkel és retró tornacipővel. Egy szűk mellénnyel pedig elegáns hangulatot kölcsönözhetsz a megjelenésednek. A 2000-es évekkel ellentétben ma már nem feltétel a hasvillantás, sőt egy hosszabb kötött pulóver, vagy kardigán sikkes dark academia esztétikát testesít meg.