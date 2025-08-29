Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A 2000-es évek trendjei hódítják meg az ősz kifutóit: a millenniálok biztosan emlékeznek ezekre a darabokra

Getty Image - Jon Kopaloff
divattrend Y generáció 2000-es évek
A 2000-es évek ikonikus fazonjai és ruhadarabjai újra divatba jönnek: ezek a visszatérő trendek határozzák meg az idei őszi szezont – a millennialoknak garantáltan nosztalgikus élményben lesz része.

Az ősz közeledtével a divat ismét új fordulatot vesz: a 2025-ös kollekciókban egyszerre jelennek meg merész, újszerű fazonok és jól ismert klasszikusok. Úgy tűnik, több ikonikus millenniál darab is visszatér a kifutókra – a sztárok már most ezekben mutatkoznak.

Millenniál trendek is visszatérnek idén a kifutókra és az üzletekbe
Forrás:  Getty Image

Millenniál trendek az őszi divatban

A 2000-es évek stílusa újult erővel hódít a fiatalok körében. A Y2K néven futó irányzat a Z generáció kedvence lett, nem véletlen, hogy olyan világsztárok is rajonganak érte, mint Hailey Bieber, Billie Eilish, Bella Hadid vagy Kendall Jenner. Az őszi szezon közeledtével a kifutókon és a divatinfluencerek összeállításaiban egyre markánsabban körvonalazódik: több ikonikus retró darab is visszatér a hétköznapi öltözködésbe. Összegyűjtöttük azokat a trendeket, amelyek várhatóan a legerősebben befolyásolják az utcai divatot az elkövetkező hónapokban.

Hosszú nyakláncok

Idén ősszel újra hódítanak a hosszú, geometrikus, medálos nyakláncok, amelyek a 2000-es évek meghatározó kiegészítői voltak. Itt az idő elővenni a régi láncokat – vagy beszerezni egy letisztult, minimalista változatot –, mert minden jel szerint ez lesz az évszak egyik legnépszerűbb ékszere.

Daisy Edgar-Jones már hosszú nyakláncot visel
Forrás:  Getty Image

Peplum

Újra divatba jön minden, ami peplum! Ez a jellegzetes, derék alól bővülő szabás szoknyákon, felsőkön és ruhákon is feltűnik – nem véletlenül, hiszen csodás homokóra alakot kölcsönöz viselőjének. A millenniál generáció még jól emlékszik, mekkora trend volt egykor ez a fazon: olyan hírességek is előszeretettel viseltek, mint Kim Kardashian.

Idén jöhet minden, ami peplum! 
Forrás:  Getty Image

Elöl rövid, hátul hosszú

Az elöl rövid, hátul hosszú szabású szoknya ismét visszatért a divatba. Ez a fazon a 2000-es évek fiataljainak egyik nagy kedvence volt, majd hosszú időre eltűnt a kifutókról – most azonban újragondolt formában hódítja meg a gardróbokat. Lehet húzott, fodros vagy sliccelt, a lényeg az aszimmetrikus vonalvezetésen van.

Az aszimmetrikus szoknya újra trendi
Forrás:  Getty Image

Bandage

Idén ősszel a bandage ruha is visszatér. Ez a húzott részletekkel rendelkező, testre simuló fazon Hailey Biebernek köszönhetően került újra reflektorfénybe került, nemrégiben ilyenben jelent meg egy rendezvényen. A bandage ruha korábban olyan világsztárok kedvence volt, mint Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga vagy Paris Hilton. A rugalmas, feszes anyag nemcsak kiemeli az alakot, hanem finoman formálja is, így valóságos second skin hatást kelt.

Hailey Biber és Rihanna bandage ruhája
Forrás:  Getty Image

 

